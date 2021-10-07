4 жовтня у Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень. Шведська королівська академія наук вже оголосила лауреатів премії з медицини, фізики та літератури.

Володарем премії в галузі літератури став танзанійський письменник Абдулразак Гурна.

Варто зауважити, що в Україні також є письменники, які заслуговують Нобелівської премії за видатний внесок у розвиток світової літератури.

Ліна Костенко – одна з найвідоміших українських письменниць, яка завжди мала чітку громадянську позицію.

Вона писала вірші про Україну, кохання та жінок. Усі її роботи наповнені глибокими думками про справжні цінності.

У 2010 році вийшов перший роман письменниці Записки українського самашедшого, а у 2011 році опублікували Річку Геракліта – останню на сьогодні поетичну збірку, куди потрапили не тільки найкращі її твори, але й 50 нових поезій.

Дмитро Павличко у своїй творчості продовжував традиції Івана Франка, завжди утверджував ідею незнищенності національної культури і почуття справедливості.

Його збірки Гранослов, Сонети подільської осені, Таємниця твого обличчя, Спіраль, Поеми й притчі стали помітним явищем в українській літературі другої половини XX ст.

Він є автором однієї з найулюбленіших українських пісень Два кольори і автором сценаріїв до фільмів Сон та Захар Беркут.

Неабиякий вплив на стан сучасного літературного процесу має український поет і прозаїк Юрій Андрухович.

За кордоном його художні та поетичні праці перекладали одинадцятьма мовами, зокрема і штучною мовою есперанто.

Особливої уваги заслуговують його романи Рекреації, Перверзія, Лексикон інтимних міст, Таємниця. Найпотаємніше життя та збірки поезій Небо і площі, Середмістя, Листи в Україну.

Оксана Забужко – видатна письменниця, з чиїм ім’ям пов’язаний вихід сучасної української літератури на міжнародну арену.

Вона здобула популярність у 1996 році після публікації роману Польові дослідження з українського сексу.

У своїй творчості Забужко прагне переосмислити українську ідентичність. У прозових творах вона порушує питання гендерної тематики, зміни гендерних стереотипів та парадигм.

Також світового визнання заслуговує письменник Юрій Винничук, який має чітко виражену соціальну позицію. Його творчості властиве поєднання елементів фантастики, чорного гумору, еротики та постмодерністської пародії.

Його твори перекладали в багатьох країнах світу, а сам він є автором перекладів з кельтської, англійської та слов’янської мов.

Серед найвідоміших художніх праць Винничука романи Діви ночі, Танґо смерті, Аптекар, Цензор снів, Лютеція, Нічний репортер.