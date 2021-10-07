Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з літератури. У 2021 році її володарем став Абдулразак Гурна за безкомпромісне та співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами та континентами.

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The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

Вручення премії відбулося дистанційно і транслювалося на сайті Нобелівського комітету. Її лауреати отримають винагороди – 10 млн шведських крон (близько $1,13 млн).

Список кандидатів, які претендували на премію, невідомий, оскільки згідно з правилами Нобелівського комітету він зберігається в таємниці наступні 50 років.

Церемонія нагородження щорічно проходить 10 грудня в день смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля, на честь якого і названа премія.

Нагадаємо, що в 2020 році Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк за безпомилковий поетичний голос.

А ось у 2019 році премія дісталася одразу двом кандидатам – польській письменниці Ользі Токарчук і австрійцю Петеру Гандке.

Нобелівський тиждень у 2021 році розпочався 4 жовтня. Тоді й оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали: американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Ними стали науковці Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джорджо Парізі за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем.

6 жовтня стали відомі лауреати Нобелівської премії з хімії. Ними стали Беньямін Ліст із Німеччини та Девід Макміллан зі США за розвиток асиметричного органокаталіза.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в 2021 році претендують 329 кандидатів.