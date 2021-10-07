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Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури 2021

7 Жовтня 2021, 14:02 Каріна Зуєва
Оголошено лауреата Нобелівської премії з літератури 2021
Джерело: Depositphotos

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з літератури. У 2021 році її володарем став Абдулразак Гурна за безкомпромісне та співчутливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами та континентами.

Вручення премії відбулося дистанційно і транслювалося на сайті Нобелівського комітету. Її лауреати отримають винагороди – 10 млн шведських крон (близько $1,13 млн).

Список кандидатів, які претендували на премію, невідомий, оскільки згідно з правилами Нобелівського комітету він зберігається в таємниці наступні 50 років.

Церемонія нагородження щорічно проходить 10 грудня в день смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля, на честь якого і названа премія.

Нагадаємо, що в 2020 році Нобелівську премію з літератури присудили американській поетесі Луїзі Глюк за безпомилковий поетичний голос.

А ось у 2019 році премія дісталася одразу двом кандидатам – польській письменниці Ользі Токарчук і австрійцю Петеру Гандке.

Нобелівський тиждень у 2021 році розпочався 4 жовтня. Тоді й оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини. Ними стали: американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття рецепторів температури і тактильних рецепторів.

5 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики. Ними стали науковці Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джорджо Парізі за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем.

6 жовтня стали відомі лауреати Нобелівської премії з хімії. Ними стали Беньямін Ліст із Німеччини та Девід Макміллан зі США за розвиток асиметричного органокаталіза.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в 2021 році претендують 329 кандидатів.

Теги
література , Нобелівська премія
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