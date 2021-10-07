4 октября в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Шведская королевская академия наук уже объявила лауреатов премии по медицине, физике и литературе.

Обладателем премии в области литературы стал Танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Стоит заметить, что в Украине также есть писатели, которые заслуживают Нобелевской премии за выдающийся вклад в развитие мировой литературы.

Лина Костенко — одна из самых известных украинских писательниц, которая всегда имела четкую гражданскую позицию.

Она писала стихи об Украине, любви и женщинах. Все ее работы наполнены глубокими мыслями об истинных ценностях.

В 2010 году вышел первый роман писательницы Записки українського самашедшего, а в 2011 году опубликовали Річку Геракліта — последний на сегодня поэтический сборник, куда попали не только лучшие ее произведения, но и 50 новых стихотворений.

Дмитрий Павлычко в своем творчестве продолжал традиции Ивана Франко, всегда утверждал идею нерушимости национальной культуры и чувства справедливости.

Его сборники Гранослов, Сонети подільської осені, Таємниця твого обличчя, Спіраль, Поеми й притчі стали заметным явлением в украинской литературе второй половины XX века.

Он является автором одной из самых любимых украинских песен Два кольори и автором сценариев к фильмам Сон и Захар Беркут.

Огромное влияние на современный литературный процесс имеет украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович.

За рубежом его художественные и поэтические труды переводили на 11 языков, в том числе на искусственный язык эсперанто.

Особого внимания заслуживают его романы Рекреації, Перверзія, Лексикон інтимних міст, Таємниця. Найпотаємніше життя и сборники поэзий Небо і площі, Середмістя, Листи в Україну.

Оксана Забужко — выдающаяся писательница, с чьим именем связан выход современной украинской литературы на международную арену.

Она получила известность в 1996 году после публикации романа Польові дослідження з українського сексу.

В своем творчестве Забужко стремится переосмыслить украинскую идентичность. В прозаических произведениях она поднимает вопросы гендерной тематики, изменения гендерных стереотипов и парадигм.

Также мирового признания заслуживает писатель Юрий Винничук, который имеет четко выраженную социальную позицию. Для его творчества характерно сочетание элементов фантастики, черного юмора, эротики и постмодернистской пародии.

Его произведения переводили во многих странах мира, а сам он является автором переводов с кельтского, английского и славянского языков.

Среди самых известных художественных работ Винничука романы Діви ночі, Танґо смерті, Аптекар, Цензор снів, Лютеція, Нічний репортер.