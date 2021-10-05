4 жовтня розпочався Нобелівський тиждень — нагородження лауреатів престижної міжнародної премії. 5 жовтня назвали ім’я переможця в області фізики – вчені Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман і Джорджо Парізі “за новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем”.

Цього року Нобелівські премії вручаються в тих країнах, де перебувають самі лауреати, хоч торішня церемонія і відбулася в Стокгольмі.

Україна також може похвалитися видатними вченими в галузі фізики, які заслуговують на премію завдяки своїм відкриттям і досягненням.

Факти ICTV підготували список українців, які заслужили Нобелівську премію з фізики, але не отримали її.

Юрій Кондратюк вважається одним з основоположників космонавтики. Його життя можна вважати дуже насиченим — майбутній вчений спочатку займався технічними спеціальностями, а потім — став автором величезного елеватора Мастодонт, який побудували без єдиного цвяха. Він працював над проектуванням вітрових електростанцій, а його останні праці зробили величезний внесок у підкорення космосу. Роботи Кондратюка використовували під час створення місячного модуля Аполлон.

Він також розрахував оптимальну траєкторію польоту до Місяця, а NASA перекладало його праці ще в 1965 році. Кондратюк розповів людству, як використовувати гравітаційне поле під час приземлення на космічні тіла і як використовувати атмосферу планети для гальмування космічного корабля, економлячи паливо.

Михайло Білий — український вчений-фізик. У 1948 році закінчив Київський університет за спеціальністю Оптика і спектроскопія, є доктором технічних наук, професором, і навіть деканом.

Він зробив величезний внесок у створення мікрохвильової резонансної терапії. Цей процес відновлює біологічні процеси в організмі, ґрунтуючись на дії електромагнітних хвиль. Апарат діє на біологічні точки в організмі без застосування лікувальних медикаментів.

Іван Пулюй — український фізик і електротехнік, відомий завдяки роботам з вивчення катодних променів.

Українець займався вивченням явищ, які породжують електрику в вакуумі. Історія свідчить, що Нікола Тесла перейняв у Пулюя мистецтво виробництва трубок. Створені вченим катодні лампи почали використовувати в телевізорах, комп’ютерних моніторах, електронних мікроскопах.

Використання його лампи принесло всесвітню популярність іншому вченому — Вільгельму Рентгену, який став першим у світі лауреатом Нобелівської премії з фізики в 1901 році за відкриття рентгенівських променів.

Георгій Гамов — український фізик-теоретик, який одним з перших пояснив природу зірок за допомогою ядерної фізики.

Гамов зміг описати процес розщеплення атомного ядра за допомогою прискорених протонів, а потім — причину виникнення реліктового випромінювання під час вибуху.

Він також зміг вперше у світі пояснити проблему генетичного коду. Завдяки досягненням українського вченого в біології, людству вдалося розгадати частину людського ДНК.

Всі три роботи дозволили іншим вченим отримати Нобелівські премії, а Георгій міг похвалитися тільки нагородою ЮНЕСКО за популяризацію науки.

Олександр Смакула — український фізик, який доклав руку до створення однокристальних процесорів. Він також займався вивченням впливу електромагнітних випромінювань на кристали. На честь Смакули також назвали математичну формулу кількісного математичного співвідношення.

Роботи вченого допомогли синтезувати вітаміни A і D, вирощувати та очищати кристали.