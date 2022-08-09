Український ведучий Олександр Педан розповів, скільки витрачає грошей на місяць, щоб утримувати свою родину.

– Жити в Києві зараз дорого – десь $1 тис. має бути. Якщо жити у Хмельницькому – дешевше. Навіть на бензині позначається – тут відстані менше. Я такий кайф отримав від дешевих цін в обласних центрах. Тому що у Києві ти трохи відвикаєш від того, що 5 гривень – це теж гроші, за які можна чимось перекусити. У столиці це неможливо. А там – це пиріжок чи випічка, – розповів Олександр.

Блогер додав, що багато грошей витрачається на бензин, враховуючи необхідність у мобільності та

Шоумен додав, що не вважав скільки своїх заощаджень вистачить на утримання сім’ї в умовах війни. Однак Педан додав, що на пів року грошей точно вистачить.

Зараз дивляться

Раніше Олександр заявляв, чому не служить у ЗСУ. Блогер вважає, що йому там буде тяжко через тип особистості – екстраверту важко сидіти в окопах під обстрілами. Також він ходив у військкомат, але йому на місці сказали, що його діяльність принесе більше користі, ніж керувати авто або рити окопи. Однак, якщо він знадобиться армії – йому обов’язково про це повідомлять.