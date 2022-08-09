Телеведущий Александр Педан рассказал, в каких войсках ВСУ хотел бы служить и почему ему до сих пор не пришла повестка.

Шоумен отметил, если бы служил — то в артиллерии. Такое желание он объяснил тем, что в пехоте сейчас тяжелее всего.

— Парни и девушки сидят в окопах и как бы они не хотели, стрелять в орков не могут, поскольку расстояние не позволяет. По ним орки пускают минами, бомбами, кассетами, а если они от туда уйдут, туда придут орки… Я экстраверт, там мне будет сложно морально, артиллерия же работает быстро, — сказал Педан.

Александр добавил, что был у ракетчиков и увидел, что ребята берегут себя.

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— Они переживают, поскольку их отслеживают, там прилетает, они должны быстро перемещаться. Отстрелялись — переехали. Весь мир сейчас гордится нашей артиллерией, да и вообще нашими военными, — подчеркнул ведущий.

Говорит, был в военкомате и записывался в ТРО.

— Я состою на временном учете в Хмельницком. Они мне сразу сказали, что я не офицер запаса, у меня нет опыта и даже военной кафедры. Говорят: — Ты нам тут водителем или окопы копать, сейчас много делаешь и это важнее. Если нужно будет, есть контакты, ты находишься на месте и мы тебя найдем, — сказал Александр.

Фото: Александр Педан