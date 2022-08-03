Ведучий Нового каналу Олександр Педан розплакався під час інтерв’ю із маріупольським студентом Іллею.

З хлопцем шоумен познайомився ще у мирний час під час зйомок освітнього тревел-проєкту УніверСheck. Восени 2021 року Педан відвідав Маріуполь. Тоді ведучий побував у Приазовському державному технічному університеті та Українській академії лідерства, прогулявся набережною та захоплювався красою вечірнього міста.

– Я бував у Маріуполі багато разів, і з кожним приїздом помічав, як місто стає кращим! Останні зйомки ми провели якраз на тій же площі перед драматичним театром, де за кілька місяців налякані місцеві напишуть слово Діти, яке не зупинить рашистів, – згадує Педан.

Зараз дивляться

Вдруге Олександр із Іллею зустрілися вже під час війни у ​​Західній Україні, щоб хлопець розповів свою історію евакуації. Він був і залишається студентом Приазовського державного технічного інституту.

У мирний час Ілля захоплено розхвалював свій університет, а під час війни він першим написав команді проєкту з проханням опублікувати випуск про Маріуполь. У місті хлопець залишався до березня, проте згодом із сім’єю зважився на виїзд.

– Авто батьків повністю побило осколками під час обстрілів, але нам пощастило – моє стояло трохи далі, тож уціліло. Тоді єдиним варіантом евакуюватися було їхати власним автомобілем. Не було ні автобусів, ні поїздів. Люди підбирали одне одного, пакували речі в незаповнені машини, – згадує Ілля.

Квартира хлопця також зруйнована. Це сім’я Іллі дізналася з фотографій та відео з інтернету. Знищено будівлю й Приазовського державного технічного університету, але стіни – не люди, каже хлопець. Тому ВНЗ продовжує роботу та готується приймати абітурієнтів.

– Університет переїхав до Дніпра. Адміністрація та приймальна комісія працює у приміщенні Дніпровської політехніки. Насамперед після евакуації ми намагалися зв’язатися з викладачами та студентами, щоб дізнатися, хто живий, хто на зв’язку. Поки що відомо про загибель шести викладачів та п’ятьох студентів, але все ще залишаються люди, з якими не вдалося знайти контакт, тому їхня доля нам не відома, – розповів Ілля.

Лише у Дніпрі функціонує єдиний законний Приазовський державний технічний університет. У Маріуполі шахраї з псевдореспублік видають себе за ПДТУ, але це фейковий ВНЗ.

Під час інтерв’ю з хлопцем Олександру Педану важко було зберігати спокій, він навіть заплакав. Такі самі емоції були й у маріупольського студента Іллі.