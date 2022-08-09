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5 гривен — тоже деньги: Педан рассказал, сколько тратит денег на содержание семьи

9 августа 2022, 14:23
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Олександр Педан

Украинский ведущий Александр Педан рассказал, сколько тратит денег в месяц, чтобы содержать свою семью. 

— Жить в Киеве сейчас дорого —  где-то $1 тыс. должно быть. Если жить в Хмельницком — дешевле. Даже на бензине сказывается — здесь расстояния меньше. Я такой кайф поймал от дешевых цен в областных центрах. Потому что в Киеве ты немного отвыкаешь от того, что 5 гривен — это тоже деньги, за которые можно чем-то перекусить. В столице это нереально. А там — это пирожок или выпечка, — рассказал Александр.

Блогер добавил, что много денег тратится на бензин, учитывая необходимость в мобильности и 

Шоумен добавил, что не считал, сколько своих сбережений хватит на содержание семьи в условиях войны. Однако Педан добавил, что на пол года средств точно хватит.

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Ранее Александ заявлял, почему не служит в ВСУ. Блогер считает, что ему там будет тяжело из-за типа личности — экстраверту тяжело сидеть в окопах под обстрелами. Также он ходил в военкомат, но ему на месте сказали, что его деятельность принесет больше пользы, чем водить авто или рыть окопы. Однако если он понадобится армии — ему обязательно об этом сообщат.

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Війна в Україні Александр Педан
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