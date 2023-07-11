Акторка Ольга Сумська показала архівне фото з чоловіком, актором Віталієм Борисюком. На знімку вони зображені понад 30 років тому.

В Instagram-stories Ольга вирішила згадати минуле й опублікувала кадр, на якому постала в обіймах Борисюка в домашній атмосфері. Сидять вони на дивані, позаду на стіні килим, а поруч торшер і швейна машинка.

– 1991 рік, – підписала знімок Сумська.

Варто зазначити, що в 1991 році акторка ще не була одружена з Борисюком, оскільки саме тоді пішла від свого ексчоловіка, актора Євгена Паперного, до Віталія.

Сумська і Борисюк уклали шлюб у 1996 році. Проживши понад 20 років разом, повінчалися. У 2002 році у них народилася донька Анна.

Також у акторки є донька Антоніна від шлюбу з Паперним. До слова, проживає вона в Росії донині. Сумська заступається за свою спадкоємицю, кажучи, що мовчить та не просто так – Тоня думає про своїх дітей, адже в РФ “люди просто зникають”.