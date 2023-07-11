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30-летней давности: Ольга Сумская показала архивное фото с Виталием Борисюком

11 июля 2023, 16:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Источник: Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумская показала архивное фото с мужем, актером Виталием Борисюком. На снимке они изображены более 30 лет назад.

В Instagram-stories Ольга решила вспомнить прошлое и опубликовала кадр, на котором предстала в объятиях Борисюка в домашней атмосфере. Сидят они на диване, сзади на стене ковер, а рядом торшер и швейная машинка.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

— 1991 год, — подписала снимок Сумская.

Стоит отметить, что в 1991 году актриса еще не была замужем за Борисюком, поскольку именно тогда ушла от своего экс-супруга, актера Евгения Паперного, к Виталию.

Сумская и Борисюк заключили брак в 1996 году. Прожив более 20 лет вместе, обвенчались. В 2002 году у них родилась дочь Анна.

Также у актрисы есть дочь Антонина от брака с Паперным. К слову, проживает она в России по сей день. Сумская заступается за свою наследницу, говоря, что молчит та не просто так — Тоня думает о своих детях, ведь в РФ “люди просто исчезают”.

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