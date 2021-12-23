Довгоочікуваний голлівудський фільм Джон Вік не вийде 2022 року. Прем’єру картини про найманця, якого грає Кіану Рівз, перенесли майже на рік.

Про це стало відомо із ролика студії Lionsgate.

Замість запланованої раніше дати прем’єри 27 травня 2022 року, фільм обіцяють випустити на екрани 24 березня 2023 року.

Режисером є постановник усіх попередніх частин Чат Стахелскі, а до виконання головної ролі повернеться Кіану Рівз.

Також у картині Джоні Вік 4 з’являться Лоуренс Фішборн, Ленс Реддік, Іен Макшейн, Ріна Саваяма, Доні Йєн, Білл Скарсгард, Кленсі Браун, Шамір Андерсон та інші.

Поки що залишається секретом сюжет нової картини. Але була інформація, що Джон Вік захоче помститися Правлінню Кланів за свою невдалу смерть.

Джон Вік – відомий у колах найманих убивць кілер, який вийшов на пенсію. Однак йому довелося стати на шлях помсти, що згодом нацькує проти нього частину злочинного світу.