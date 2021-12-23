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В 2022 году не дождемся: премьеру фильма Джон Уик 4 перенесли

23 декабря 2021, 16:14
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В 2022 году не дождемся: премьеру фильма Джон Уик 4 перенесли
Источник: Depositphotos

Долгожданный голливудский фильм Джон Уик не выйдет в 2022 году. Премьеру картины о наемном убийце, которого играет Киану Ривз, перенесли почти на год.

Об этом стало известно из ролика студии Lionsgate.

Вместо запланированной ранее даты премьеры 27 мая 2022, фильм обещают выпустить на экраны 24 марта 2023 года.

Режиссером значится постановщик всех предыдущих частей Чат Стахелски, а к исполнению главной роли вернется Киану Ривз.

Также в Джоне Уике 4 появятся Лоуренс Фишборн, Лэнс Реддик, Иэн Макшейн, Рина Саваяма, Донни Йен, Билл Скарсгард, Клэнси Браун, Шамир Андерсон и другие.

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Пока остается секретом сюжет новой картины. Но была информация, что Джон Уик захочет отомстить Правлению Кланов за свою неудавшуюся смерть.

Джон Уик — известный в кругах наемных убийц киллер, вышедший на пенсию. Однако ему пришлось встать на путь мести, что впоследствии натравило против него часть преступного мира.

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