Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona презентовала клип на трек 20 Тонн. По словам звезды, ее новая видеоработа – это своеобразная реакция на хейт.

В ролике Alyona Alyona предстала в роли домохозяйки, а также погрузилась в ванную с вермишелью.

— Этим клипом я показываю, как можно с добром, позитивом и любовью относиться ко всем плохим комментариям и неприятным мнениям от неприятных людей. Улыбка заряжает, а тепло и любовь спасут мир – я в это свято верю! Я продолжаю делать то, что у меня получается лучше всего! – прокомментировала Alyona Alyona.

Певица хочет, чтобы зрители, посмотрев клип 20 Тонн, вдохновились любовью, энергией и уверенностью в себе.

– Продолжайте делать то, что у вас получается лучше всего и пусть никакой негатив не сломает 20 тонн вашей веры в себя, – добавила звезда.

Недавно Alyona Alyona впервые представила своего бойфренда Дениса. Она обнародовала фотоснимок с любимым и призналась, что после первой встречи они практически не разъединялись.

За 10 месяцев отношения пара стали уже достаточно крепкими. Певица уверена, что вместе они выдержат какие-либо испытания.

Напомним, что влюбленные начали встречаться в феврале 2021 года, однако Alyona Alyona долго скрывала бойфренда от публики. Денис – начинающий репер и блогер, он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.