156 млн гривен за 12 часов: Притула рассказал первые результаты сбора средств на Bayraktar

Ведущий и волонтер Сергей Притула поделился первым результатом собрания для покупки трех беспилотников Bayraktar.

Об этом он рассказал на своем канале в Telegram.

– Такого дня у меня в жизни еще не было, скажу откровенно. За первые 12 часов мы с вами смогли собрать на Байракторы 156 млн гривен! Это фантастическая сумма, но это только начало. Не останавливаемся, наша цель – $15 млн (близько 525 млн гривен), — написал он.

Он призвал не сбавлять темпы, а наоборот, распространять информацию о сборе на беспилотники среди друзей и знакомых.

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— Низкий поклон всем, кто сегодня откликнулся на призыв! Спасибо за распространение информации о сборе и за донаты! Каждая гривна имеет вес и приближает нас к цели, – сказал он.

Ведущий оставил ссылку для всех желающих присоединиться к сбору средств.

Накануне Сергей Притула анонсировал покупку Bayraktar для воздушных сил ВСУ в свой день рождения. 22 июня ему исполнился 41 год и предложил вместо подарков на день рождения организовать массовый сбор средств на поддержку Вооруженных сил Украины на фронте.

Источник: Сергій Притула