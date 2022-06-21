Засновник Благодійного фонду, волонтер, громадський діяч та ведучий Нового каналу Сергій Притула продасть на аукціоні картину Батько і мати. Два сонця гарячих, яку він намалював у 2011 році в ефірі програми Підйом.

Стартова ціна роботи – $10 тис. Гроші від продажу картини підуть на купівлю трьох ударних безпілотників Байрактар.

– 25 лютого 2011 року в ефірі програми Підйом на Новому каналі відбулася подія, яка зараз, через 11 років, має принести користь українській армії. У компанії Саші Педана, Олі Фреймут, Василя Вірастюка та під музичний сет наших олімпійців Ані Безсонової та Дениса Селантьєва я трошки малював.

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Малюнок, який я пафосно називаю “картина”, Батько і мати, у вигляді ескізу був намальований мною ще на першому курсі інституту. У 2011 році перейшов на полотно, а ще трошки пізніше став принтом на футболці, яка була долучена до колекції FASHION AID – проєкту в межах Ukrainian Fashion Week на підтримку тих, кого торкнулась проблема ВІЛ/СНІДу. Тобто цей малюнок вже приносив користь, і в нього є своя історія. Я завжди жартував, що після моєї смерті діти зможуть продати його за великі гроші, але зараз хочу продати його за ще більші. І скерувати всі кошти на підтримку рідненьких Збройних сил України, – розповідає Сергій Притула.

Реєстрація на аукціон і можливість робити ставки відкриється 21 червня о 19.00, триватиме добу і завершиться 22 червня о 19.00 у прямому ефірі стриму на сторінці Facebook та на YouTube-каналі Сергія Притули.