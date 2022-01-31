Психолог та учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Роман Свечкоренко розповів, скільки заробляє на своєму блозі в Instagram.

За словами чоловіка, він має прайс. Так, серія stories – три публікації коштуватимуть замовнику $800 (22 855 грн). Пост у стрічці – $1,5 тис (42 854 грн).

Свечкоренко зізнався, що зверталися до нього рекламодавці й з дивними проханнями.

– Дівчина хотіла, щоб я прорекламував її особисту сторінку в Instagram, але вона займається ескортом, – згадав Роман.

Також блогер розповів, скільки йому заплатили за зйомки в кінострічці Любов і блогери. Так, за один знімальний день Свечкоренко отримував 5 тис. грн.

Зазначимо, що на акаунт Романа в Instagram підписано понад 932 тис. користувачів. Сам він стежить за 160 сторінками.

Свій Instagram Свечкоренко регулярно веде, спілкується з підписниками та відповідає на їхні запитання. Зокрема його напрямок – стосунки, психологія.

Понад чотири роки чоловік займається психологією та вважає себе фахівцем у галузі жіночого щастя. Також він має свої курси.

Останнім часом Роман активно ділиться і особистим життям, а саме – стосунками з блогером Лєрою Чернецькою.

Раніше Роман Свечкоренко зізнався, чи був у нього секс утрьох, а також розповів, як ставиться до знайомств у соцмережах. Варто зазначити, що зі своєю коханою він познайомився саме в Instagram.