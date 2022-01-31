Психолог и участник романтического реалити-шоу Холостячка 2 Роман Свечкоренко рассказал, сколько зарабатывает на своем блоге в Instagram.

По словам мужчины, у него есть прайс. Так, серия stories — три публикации обойдутся заказчику в $800 (22 855 грн). Пост в ленте — $1,5 тыс (42 854 грн).

Свечкоренко признался, что обращались к нему рекламодатели и со странными просьбами.

— Девушка хотела, чтобы я прорекламировал ее личную страницу в Instagram, но она занимается эскортом, — вспомнил Роман.

Также блогер рассказал, сколько ему заплатили за съемки в киноленте Любовь и блогеры. Так, за один съемочный день Свечкоренко получал по 5 тыс. грн.

Отметим, что на аккаунт Романа в Instagram подписано более 932 тыс. пользователей. Сам он следит на 160 страницами.

Свой Instagram Свечкоренко регулярно ведет, общается с подписчиками и отвечает на их вопросы. В частости его направление — отношения, психология.

Более четырех лет мужчина занимается психологией и считает себя специалистом в области женского счастья. Также у него есть свои курсы.

В последнее время Роман активно делится и личной жизнью, а именно — отношениями с блогером Лерой Чернецкой.

Ранее Роман Свечкоренко признался, был ли у него секс втроем, а также рассказал, как относится к знакомствам в соцсетях. Стоит отметить, что со своей возлюбленной он познакомился именно в Instagram.