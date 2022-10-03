Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян получила штраф в размере $1,26 млн за рекламу криптовалюты в Instagram. Наказание не сможет покрыть даже выручка с рекламы.

Решение о штрафе вынесла Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Как оказалось, все из-за того, что Ким не указала, что публикация була проспонсирована. Звезда была вынуждена заявить публике, что получила за пост $250 тыс.

Теперь Кардашьян обязалась выплатить штраф, а также сотрудничать со следствием. Также звезде запрещено рекламировать криптовалюту в ближайшие три года.

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В ведомстве также напомнили, закон обязывает указывать плату за продвижение инвестиций в ценные бумаги — все звезды должны указывать стоимость рекламы.

Примечательно, что штраф на Ким наложили за пост 2021 года — криптовалюту EthereumMax звезда рекламировала в виде совета — якобы услышала о ней от друзей.

— Это не финансовый совет, но я делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax, — подписала рекламу актриса.

Сейчас у Ким совсем другие мысли в голове — недавно Кардашьян похвасталась обручальным кольцом с бриллиантом за 33 $млн. Примечательно, что на фоне этого ей приписывают примирение с бывшим Питом Дэвидсоном, с которым она только недавно рассталась. В одном из недавних интервью она назвала его милашкой.