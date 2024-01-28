Актор і ведучий Андрій Бєдняков потролив хореографа-втікача Влада Яму своїм архівним фото.

Андрій Бєдняков висміяв Влада Яму

В Instagram-stories Бєдняков оприлюднив своє архівне фото 12-річної давнини. Кадр був зроблений у Маямі. На знімку ведучий стоїть на балконі готельного номера на тлі сонячного міста.

– Facebook нагадав, що 12 років тому я був Владом Ямою, – пожартував Бєдняков.

Річ у тім, що від початку повномасштабної війни хореограф-утікач перебрався до Маямі, а його публікації звідти нерідко викликають в українців обурення.

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То Влад Яма наривається на хейт через фото, то уїдливо відповідає, чи соромно йому за те, що він відсиджується за кордоном.

Фото: Андрій Бєдняков, Влад Яма