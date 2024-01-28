Актер и ведущий Андрей Бедняков потроллил хореографа-беглеца Влада Яму своим архивным фото.

Андрей Бедняков высмеял Влада Яму

В Instagram-stories Бедняков обнародовал свое архивное фото 12-летней давности. Кадр был сделан в Майами. На снимке ведущий стоит на балконе гостиничного номера на фоне солнечного города.

— Facebook напомнил, что 12 лет назад я был Владом Ямой, — пошутил Бедняков.

Дело в том, что с начала полномасштабной войны хореограф-беглец перебрался в Майами, а его публикации от туда не редко вызывают у украинцев возмущение.

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То Влад Яма нарывается на хейт из-за фото, то язвительно отвечает, стыдно ли ему за то, что он отсиживается за границей.

Фото: Андрей Бедняков, Влад Яма