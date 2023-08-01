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Влад Яма вперше сказав, чи соромно йому за те, що він відсиджується за кордоном

1 Серпня 2023, 13:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Влад Яма

Хореограф Влад Яма, який з початком повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, уперше відповів, чи не соромно йому за такий крок.

Танцюрист перебуває з сім’єю в США, звідки регулярно публікує різноманітні фото, за що йому прилітає хейт. Так, під однією з публікацій підписник Ями вирішив прямо запитати, чи буває йому соромно за те, що він виїхав за кордон у такий складний час для нашої країни.

Влад не став підбирати багато слів, а тому просто залишив хештег #регулярно.

Не залишив він поза увагою і питання про фронт, а саме – чи не слабо йому туди піти.

– Ну, тут уже прислухаюся виключно до військових, вибачте, – написав у відповідь Яма.

Влад Яма ответил на хейт
Влад Яма ответил на хейт
Влад Яма ответил на хейт
Влад Яма ответил на хейт
Влад Яма вперше сказав, чи соромно йому за те, що він відсиджується за кордоном / 2 зображення

Варто зазначити, що за втечу за кордон Влада Яму регулярно критикують. У своєму Instagram він показує фото з відпочинку, те, як виступає на благодійних концертах, публікує збори на українську армію та реакцію на обстріли російськими окупантами українських міст.

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Фото: Влад Яма

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