Хореограф Влад Яма, який з початком повномасштабної війни в Україні виїхав за кордон, уперше відповів, чи не соромно йому за такий крок.

Танцюрист перебуває з сім’єю в США, звідки регулярно публікує різноманітні фото, за що йому прилітає хейт. Так, під однією з публікацій підписник Ями вирішив прямо запитати, чи буває йому соромно за те, що він виїхав за кордон у такий складний час для нашої країни.

Влад не став підбирати багато слів, а тому просто залишив хештег #регулярно.

Не залишив він поза увагою і питання про фронт, а саме – чи не слабо йому туди піти.

– Ну, тут уже прислухаюся виключно до військових, вибачте, – написав у відповідь Яма.

Влад Яма вперше сказав, чи соромно йому за те, що він відсиджується за кордоном / 2 зображення

Варто зазначити, що за втечу за кордон Влада Яму регулярно критикують. У своєму Instagram він показує фото з відпочинку, те, як виступає на благодійних концертах, публікує збори на українську армію та реакцію на обстріли російськими окупантами українських міст.

Фото: Влад Яма