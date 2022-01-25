Американская певица Cardi B отсудила $1 млн у YouTube-блогера Леташи Кебе, которая оклеветала музыкантку. Так, Таша К провела “злонамеренную кампанию”, которая причинила вред знаменитости.

— Кебе вела кампанию по нанесению ущерба и уничтожению репутации Cardi B среди ее поклонников и широкой публики, — заявили адвокаты певицы.

Публичные негативные заявления начались еще в 2018 году, когда Леташа выпустила десятки видеороликов, содержащих шокирующие заявления о музыкантке. В них певицу обвиняли в проституции, измене мужу, а также в любви к наркотикам.

Комментарии под видео на канале блогера вызвали у рэперши смущение, унижение, душевные страдания и эмоциональный стресс.

В 2019 году Cardi B подала в суд, и основные решения по делу стали известны только сейчас.

Судебное разбирательство еще не подошло к концу — на этой неделе будут решать, нужно ли Леташе выплачивать дополнительные штрафы за судебные издержки жертвы.

Помимо клеветы, присяжные также привлекли Кебе к ответственности за вторжение в частную жизнь посредством изображения в ложном свете и умышленного причинения эмоционального стресса.

Напомним, что в конце 2021 года глянец Playboy назначил Cardi B своим первым креативным директором. Также знаменитость будет занимать должность креативного директора и основателя будущего сервиса для взрослых — Centerford.