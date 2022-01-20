Cardi B хоче оплатити похорон 17 людей, які загинули в пожежі у Бронксі

Американська виконавиця Cardi B запропонувала оплатити похорон 17 людей, які загинули в масштабній пожежі в Бронксі (Нью-Йорк, США).

Для тих, хто не знає, співачка виросла у районі Бронкс.

Багато жертв були пов’язані з Гамбією. Сім’ї декількох жертв планували поховати їх на батьківщині в Західній Африці.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс повідомив, що Cardi B запропонувала сплатити витрати на репатріацію.

– Я дуже пишаюся тим, що я з Бронкса, і в мене багато членів родини та друзів, які досі живуть і працюють там. Тому, коли почула про пожежу, я знала, що маю допомогти, – зазначила артистка.

Також Cardi B додала, що молиться за тих, хто загинув у пожежі.

– Я не можу уявити біль і муки, які відчувають сім’ї жертв. Але я сподіваюся, що відсутність необхідності турбуватися про витрати, пов’язані з похороном їхніх близьких, допоможе рухатися вперед і зцілятися. Я посилаю свої молитви та співчуття всім, кого торкнулася ця жахлива трагедія, – заявила виконавиця.

Трагедія у Бронксі

9 січня 2022 року в багатоповерховому будинку в районі Бронкс у Нью-Йорку спалахнула масштабна пожежа, яка забрала життя 19 людей. Серед загиблих – дев’ять дітей. Загалом постраждали 60 людей.

Причиною пожежі став несправний електрообігрівач.

За словами влади, пожежа в Бронксі стала найбільш смертоносною в Нью-Йорку за останні три десятиліття.