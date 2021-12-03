Глянець Playboy призначив американську хіп-хоп виконавицю Cardi B своїм першим креативним директором. Також знаменитість обійматиме посаду креативного директора та засновника майбутнього сервісу для дорослих – Centerford.

– Це моя мрія, якій судилося здійснитися. Тепер я офіційно приєдналася до сім’ї Playboy. Скільки себе пам’ятаю, відчувала зв’язок із глянцем, – заявила співачка.

Знаменитість також додала, що вважає Playboy оригінальною платформою для творчості без цензури. Вона має величезну кількість ідей, і не може дочекатися їхньої реалізації.

– Я також рада запустити платформу Centerfold, яка дозволить авторам контенту працювати вільно без будь-яких обмежень, а також відчувати себе у безпеці. Ми запрошуємо на платформу всіх авторів, які змінюють культуру своєю працею, – поділилася подробицями Cardi B про новий проект.

Відомо, що у Playboy співачка відповідатиме за художнє оформлення цифровими редакціями, створюватиме колаборації з брендами одягу та товарами для дорослих.

Centerfold – це прямий конкурент сервісу OnlyFans, де кожен охочий може продавати контент сексуального характеру. Ще у жовтні холдинг Playboy придбав платформу Dream за $30 млн, щоб прискорити процес запуску програми. Відомо, що Centerfold стане доступним для користувачів у грудні цього року.