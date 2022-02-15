Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Лайфхаки

За фігуру можна не перейматися: рецепт пп млинців від Юлії Зорій

15 Лютого 2022, 15:54
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Юлія Зорій
Джерело: Depositphotos, Юлія Зорій

Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, які полюбляють мало не в кожній родині.

Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою. Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій поділилася рецептом пп млинців на рисовому борошні і рослинному молоці.

Інгредієнти:

  • борошно рисове – 6 ст. л (може знадобитися більше)
  • молоко рослинне – 200 мл (кокосове, мигдальне, будь-яке – на ваш смак)
  • яйце – 2 шт.
  • олія – 1/2 ст. л
  • сіль – дрібка

Для начинки:

  • кисломолочний або крем-сир  – 200 г
  • консервований тунець – 150 г
  • кріп і зелена цибуля – за смаком

Приготування:

  1. Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця.
  2. Збиваємо це вінчиком. Додаємо рисове борошно і дрібку солі.
  3. Все гарненько замішуємо і смажимо.
  4. Для начинки візьміть будь-який крем-сир або кисломолочний. Перетріть із консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп і зелену цибульку.

млинці зорій

Нагадаємо, що Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого і триватиме до 6 березня. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.

Раніше рецептом млинців з шоколадною начинкою поділився ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.

Читайте також:
За фігуру можна не перейматися: рецепт пп млинців від Юлії ЗорійДомашні млинці на кефірі – сімейний рецепт телеведучої Анастасії Мазур

Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт , Юлія Зорій
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь