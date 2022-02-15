Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, які полюбляють мало не в кожній родині.

Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою. Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій поділилася рецептом пп млинців на рисовому борошні і рослинному молоці.

Інгредієнти:

борошно рисове – 6 ст. л (може знадобитися більше)

молоко рослинне – 200 мл (кокосове, мигдальне, будь-яке – на ваш смак)

яйце – 2 шт.

олія – 1/2 ст. л

сіль – дрібка

Для начинки:

кисломолочний або крем-сир – 200 г

консервований тунець – 150 г

кріп і зелена цибуля – за смаком

Приготування:

Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця. Збиваємо це вінчиком. Додаємо рисове борошно і дрібку солі. Все гарненько замішуємо і смажимо. Для начинки візьміть будь-який крем-сир або кисломолочний. Перетріть із консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп і зелену цибульку.

Нагадаємо, що Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого і триватиме до 6 березня. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.

Раніше рецептом млинців з шоколадною начинкою поділився ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.