Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, які полюбляють мало не в кожній родині.
Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою. Ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV Юлія Зорій поділилася рецептом пп млинців на рисовому борошні і рослинному молоці.
Інгредієнти:
- борошно рисове – 6 ст. л (може знадобитися більше)
- молоко рослинне – 200 мл (кокосове, мигдальне, будь-яке – на ваш смак)
- яйце – 2 шт.
- олія – 1/2 ст. л
- сіль – дрібка
Для начинки:
- кисломолочний або крем-сир – 200 г
- консервований тунець – 150 г
- кріп і зелена цибуля – за смаком
Приготування:
- Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця.
- Збиваємо це вінчиком. Додаємо рисове борошно і дрібку солі.
- Все гарненько замішуємо і смажимо.
- Для начинки візьміть будь-який крем-сир або кисломолочний. Перетріть із консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп і зелену цибульку.
Нагадаємо, що Масляний тиждень розпочнеться 28 лютого і триватиме до 6 березня. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.
Раніше рецептом млинців з шоколадною начинкою поділився ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.