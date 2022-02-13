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Млинці з шоколадною начинкою – рецепт від ведучого Андрія Ковальського

13 Лютого 2022, 13:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Млинці з шоколадною начинкою – рецепт від ведучого Андрія Ковальського
Джерело: Pexels

28 лютого настане Масляна, яка триватиме тиждень – до 6 березня. Одна з головних традицій свята – готувати млинці, які є символом сонця.

Варіантів приготування їх безліч і, напевно, кожна господиня має свій. Однак ще один рецепт зайвим точно не буде.

Як приготувати млинці з шоколадною начинкою, розповів ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.

 

Інгредієнти:

  • борошно – 200 грам (1,5 склянки);
  • молоко – 500 мл;
  • яйця – 1 штука;
  • цукор – 30 грам (2 столові ложки);
  • сіль – дрібка;
  • шоколад.

Спосіб приготування:

  1. Беремо яйце, цукор, сіль і ретельно все разом перемішуємо.
  2. Додаємо молоко і поступово повільно вводимо борошно.
  3. Додаємо в тісто трохи олії.
  4. Розігріваємо сковороду і смажимо млинці.
  5. Розтоплюємо шоколад і начиняємо їм млинці.
  6. Додаємо улюблені ягоди.

Млинці готові!

Раніше ми публікували рецепт млинців від ведучої програми новин Факти ICTV Анастасії Мазур. Вона поділилася сімейним рецептом.

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Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт
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