28 лютого настане Масляна, яка триватиме тиждень – до 6 березня. Одна з головних традицій свята – готувати млинці, які є символом сонця.
Варіантів приготування їх безліч і, напевно, кожна господиня має свій. Однак ще один рецепт зайвим точно не буде.
Як приготувати млинці з шоколадною начинкою, розповів ведучий програми Факти. Спорт Андрій Ковальський.
Інгредієнти:
- борошно – 200 грам (1,5 склянки);
- молоко – 500 мл;
- яйця – 1 штука;
- цукор – 30 грам (2 столові ложки);
- сіль – дрібка;
- шоколад.
Спосіб приготування:
- Беремо яйце, цукор, сіль і ретельно все разом перемішуємо.
- Додаємо молоко і поступово повільно вводимо борошно.
- Додаємо в тісто трохи олії.
- Розігріваємо сковороду і смажимо млинці.
- Розтоплюємо шоколад і начиняємо їм млинці.
- Додаємо улюблені ягоди.
Млинці готові!
Раніше ми публікували рецепт млинців від ведучої програми новин Факти ICTV Анастасії Мазур. Вона поділилася сімейним рецептом.