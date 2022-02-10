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Домашні млинці на кефірі – сімейний рецепт телеведучої Анастасії Мазур

10 Лютого 2022, 15:47
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle Анастасія Мазур ведуча програми Факти
Домашні млинці на кефірі – сімейний рецепт телеведучої Анастасії Мазур
Джерело: Depositphotos

Напередодні Масляної всі різко починають шукати рецепти млинців, навіть якщо раніше їх не готували. В мережі їх безліч: на молоці, сироватці, з яйцями чи без, ПП. Проте є рецепти, які перевірені часом та поколіннями.

Саме таким сімейним рецептом млинців поділилася ведуча новинної програми Факти ICTV Анастасія Мазур.

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт;
  • цукор – 1 ст.л;
  • кефір – 0,5 л;
  • сода – 0,5 ч.л;
  • дрібка солі;
  • борошно.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку замішуємо тісто до консистенції густої сметани, без грудочок: розбиваємо яйця та додаємо кефір, цукор, соду та дрібку солі. Потім потрібно акуратно досипати борошно, помішуючи нашу масу, щоб вона вийшла однорідною.
  2. Далі варто долити ще кефіру або навіть кип’яченої води кімнатної температури, щоб тісто стало рідшим, як на млинці.
  3. Млинці обсмажуємо на пательні по 1-2 хв з кожного боку.

– Начинка за бажанням. Я люблю з сиром, або з капустою і яйцем, – додала Анастасія Мазур.

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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Рецепти
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