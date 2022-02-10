Напередодні Масляної всі різко починають шукати рецепти млинців, навіть якщо раніше їх не готували. В мережі їх безліч: на молоці, сироватці, з яйцями чи без, ПП. Проте є рецепти, які перевірені часом та поколіннями.
Саме таким сімейним рецептом млинців поділилася ведуча новинної програми Факти ICTV Анастасія Мазур.
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт;
- цукор – 1 ст.л;
- кефір – 0,5 л;
- сода – 0,5 ч.л;
- дрібка солі;
- борошно.
Спосіб приготування:
- Спочатку замішуємо тісто до консистенції густої сметани, без грудочок: розбиваємо яйця та додаємо кефір, цукор, соду та дрібку солі. Потім потрібно акуратно досипати борошно, помішуючи нашу масу, щоб вона вийшла однорідною.
- Далі варто долити ще кефіру або навіть кип’яченої води кімнатної температури, щоб тісто стало рідшим, як на млинці.
- Млинці обсмажуємо на пательні по 1-2 хв з кожного боку.
– Начинка за бажанням. Я люблю з сиром, або з капустою і яйцем, – додала Анастасія Мазур.