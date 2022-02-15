Накануне Масленицы особенно актуальны рецепты блинчиков, которые любят чуть ли не в каждой семье.

Даже если вы следите за своей фигурой, не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться этим блюдом. Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий поделилась рецептом пп блинов на рисовой муке и растительном молоке.

Ингредиенты:

мука рисовая – 6 ст. л (может понадобиться больше)

молоко растительное – 200 мл (кокосовое, миндальное, любое – на ваш вкус)

яйцо – 2 шт.

масло – 1/2 ст. л

соль — щепотка

Для начинки:

кисломолочный или крем-сыр — 200 г

консервированный тунец – 150 г

укроп и зеленый лук – по вкусу

Приготовление:

Наливаем в миску молоко (очень вкусно выходит с кокосовым), разбиваем туда яйца.

Взбиваем это венчиком. Добавляем рисовую муку и щепотку соли.

Все хорошенько замешиваем и жарим.

Для начинки возьмите любой крем-сыр или кисломолочный. Перетрите с консервированным тунцом, добавьте туда мелко нарезанный укроп и зеленый лук.

Напомним, что Масленица начинается 28 февраля и продлится до 6 марта. Блинчики, которые все привыкли готовить в этот период, считаются символом солнца.

Ранее рецептом блинов с шоколадной начинкой поделился ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.