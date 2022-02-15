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За фигуру можно не беспокоиться: рецепт пп блинов от Юлии Зорий

15 февраля 2022, 15:54
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Юлія Зорій
Источник: Depositphotos, Юлия Зорий

Накануне Масленицы особенно актуальны рецепты блинчиков, которые любят чуть ли не в каждой семье.

Даже если вы следите за своей фигурой, не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться этим блюдом. Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий поделилась рецептом пп блинов на рисовой муке и растительном молоке.

Ингредиенты:

  • мука рисовая – 6 ст. л (может понадобиться больше)
  • молоко растительное – 200 мл (кокосовое, миндальное, любое – на ваш вкус)
  • яйцо – 2 шт.
  • масло – 1/2 ст. л
  • соль — щепотка

Для начинки:

  • кисломолочный или крем-сыр — 200 г
  • консервированный тунец – 150 г
  • укроп и зеленый лук – по вкусу

Приготовление:

  • Наливаем в миску молоко (очень вкусно выходит с кокосовым), разбиваем туда яйца.
  • Взбиваем это венчиком. Добавляем рисовую муку и щепотку соли.
  • Все хорошенько замешиваем и жарим.
  • Для начинки возьмите любой крем-сыр или кисломолочный. Перетрите с консервированным тунцом, добавьте туда мелко нарезанный укроп и зеленый лук.

млинці зорій

Напомним, что Масленица начинается 28 февраля и продлится до 6 марта. Блинчики, которые все привыкли готовить в этот период, считаются символом солнца.

Ранее рецептом блинов с шоколадной начинкой поделился ведущий программы Факты. Спорт Андрей Ковальский.

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Теги
Кулінарні рецепти , Масляна , Рецепт , Юлия Зорий
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