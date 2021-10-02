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З м’ясом та горілкою: відеорецепт чебуреків від Ектора Хіменеса-Браво

2 Жовтня 2021, 07:00 Валентина Чорна
чебуреки

Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом справжніх чебуреків.

На особистій сторінці в Instagram він показав покрокове приготування смачної та досить популярної страви.

Інгредієнти:

  • Борошно – 400 г
  • Окріп – 200 мл
  • Сіль – 10 г
  • Цукор – 20 г
  • Горілка – 30 мл
  • Олія – 30 мл

Для начинки:

  • Фарш яловичини або баранини – 800 гр
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт
  • Часник – 2 зубчики
  • Кінза – 20 г
  • Вода – 100 г
  • Сіль – 4 г
  • Перець чорний – 3 г.

Приготування:

  1. Змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею, кінзою, перцем та сіллю. Ретельно перемішайте м’ясну начинку та додайте води. Фарш має бути трохи рідким.
  2. У воді розчиніть сіль та цукор, поставте на вогонь. У борошно влийте кип’ячену воду, масло і горілку. Замісіть тісто і дайте йому відпочити в холодильнику протягом 1 години.
  3. Від тіста відріжте невеликий шматочок і розкачайте його якомога тонше. Викладіть фарш і сформуйте чебурек. Ретельно з’єднайте краї тіста за допомогою виделки.
  4. Посмажте чебуреки у фритюрі чи на сухій сковорідці. Також їх можна запекти у духовці.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився рецептом солоних сирників. Це одна з улюблених страв українців, яка є легкою у приготуванні.

Основою рецепта завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.

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