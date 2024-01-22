Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом настоящих чебуреков.
На личной странице в Instagram он показал пошаговое приготовление вкусного и достаточно популярного блюда.
Ингредиенты:
- Мука — 400 г
- Кипяток — 200 мл
- Соль — 10 г
- Сахар — 20 г
- Водка — 30 мл
- Масло — 30 мл
Для начинки:
- Фарш говядины или баранины — 800 гр
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Кинза — 20 г
- Вода — 100 г
- Соль — 4 г
- Перец черный — 3 г.
Приготовление:
- Смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком, кинзой, перцем и солью. Тщательно перемешайте мясную начинку и добавьте воды. Фарш должен быть слегка жидковатым.
- В воде растворите соль и сахар, поставьте на огонь. В муку влейте кипяченую воду, масло и водку. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 1 часа.
- От теста отрежьте небольшой кусочек и раскатайте его как можно тоньше. Выложите фарш и сформируйте чебурек. Тщательно соедините края теста с помощью вилки.
- Пожарьте чебуреки во фритюре или на сухой сковороде. Также их можно запечь в духовке.
Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом соленых сырников. Это одно из самых любимых блюд украинцев, которое является легким в приготовлении.
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Основой рецепта всегда есть сыр, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники почти не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.