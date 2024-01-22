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Рецепт чебуреков от Эктора Хименеса-Браво с мясом и водкой

22 января 2024, 12:47
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
чебуреки
Источник: Depositphotos

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво поделился рецептом настоящих чебуреков.

На личной странице в Instagram он показал пошаговое приготовление вкусного и достаточно популярного блюда.

Ингредиенты:

  • Мука — 400 г
  • Кипяток — 200 мл
  • Соль — 10 г
  • Сахар — 20 г
  • Водка — 30 мл
  • Масло — 30 мл

Для начинки:

  • Фарш говядины или баранины — 800 гр
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кинза — 20 г
  • Вода — 100 г
  • Соль — 4 г
  • Перец черный — 3 г.

Приготовление:

  1. Смешайте фарш с мелко нарезанным чесноком, луком, кинзой, перцем и солью. Тщательно перемешайте мясную начинку и добавьте воды. Фарш должен быть слегка жидковатым.
  2. В воде растворите соль и сахар, поставьте на огонь. В муку влейте кипяченую воду, масло и водку. Замесите тесто и дайте ему отдохнуть в холодильнике в течение 1 часа.
  3. От теста отрежьте небольшой кусочек и раскатайте его как можно тоньше. Выложите фарш и сформируйте чебурек. Тщательно соедините края теста с помощью вилки.
  4. Пожарьте чебуреки во фритюре или на сухой сковороде. Также их можно запечь в духовке.

Ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептом соленых сырников. Это одно из самых любимых блюд украинцев, которое является легким в приготовлении.

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Основой рецепта всегда есть сыр, который тщательно отжимают и протирают через сито или блендером. В настоящие сырники почти не нужно добавлять муки — это показатель правильного выбора сыра.

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