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Як приготувати фарширований перець – відеорецепт від Ектора Хіменеса-Браво

18 Вересня, 09:00 Валентина Чорна
Ектор Хіменес Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фаршированого перцю у паніруванні.

Він оприлюднив відео, в якому показав покрокове приготування не лише смачного, а й трендового рецепту із сучасної мережі TikTok.

Інгредієнти:

  • Перець болгарський червоний – 1 шт
  • Перець болгарський жовтий – 1 шт
  • Перець болгарський зелений – 1 шт
  • Куряче філе – 300 г
  • Томати черрі – 60 г
  • Маслини – 40 г
  • Цибуля червона – 30 г
  • Орегано – 2 г
  • Чебрець – 2 г
  • Сир моцарела – 80 г
  • Яйця – 3 шт
  • Борошно – 100 г
  • Панірувальні сухарі – 150 г
  • Томатний соус – 100 г;
  • Петрушка – 20 г
  • Сіль, перець.

Приготування:

  1. Перці потрібно зачистити і запанірувати в борошні, яйці і сухарях. Потім запекти в духовці при 180 градусів, 10 хвилин.
  2. Обсмажити куряче філе. Додати розмарин, чебрець, червону цибулю і смажити до готовності.
  3. Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус. Все приправити сіллю і перцем.
  4. Фаршируємо перці, зверху розподіляємо сир і запікаємо при 190 градусах, 5 хвилин.
  5. Зверху посипаємо нарізаною свіжою петрушкою.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився відеорецептом дерунів із м’ясом. Деруни є традиційною українською стравою, проте їх люблять у всьому світі.

Кулінар показав класичний та легкий у приготуванні рецепт, який стане у пригоді кожній господині.

Фото: Ектор Хіменес-Браво

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