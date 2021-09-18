Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фаршированого перцю у паніруванні.
Він оприлюднив відео, в якому показав покрокове приготування не лише смачного, а й трендового рецепту із сучасної мережі TikTok.
Інгредієнти:
- Перець болгарський червоний – 1 шт
- Перець болгарський жовтий – 1 шт
- Перець болгарський зелений – 1 шт
- Куряче філе – 300 г
- Томати черрі – 60 г
- Маслини – 40 г
- Цибуля червона – 30 г
- Орегано – 2 г
- Чебрець – 2 г
- Сир моцарела – 80 г
- Яйця – 3 шт
- Борошно – 100 г
- Панірувальні сухарі – 150 г
- Томатний соус – 100 г;
- Петрушка – 20 г
- Сіль, перець.
Приготування:
- Перці потрібно зачистити і запанірувати в борошні, яйці і сухарях. Потім запекти в духовці при 180 градусів, 10 хвилин.
- Обсмажити куряче філе. Додати розмарин, чебрець, червону цибулю і смажити до готовності.
- Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус. Все приправити сіллю і перцем.
- Фаршируємо перці, зверху розподіляємо сир і запікаємо при 190 градусах, 5 хвилин.
- Зверху посипаємо нарізаною свіжою петрушкою.
Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився відеорецептом дерунів із м’ясом. Деруни є традиційною українською стравою, проте їх люблять у всьому світі.
Кулінар показав класичний та легкий у приготуванні рецепт, який стане у пригоді кожній господині.
Фото: Ектор Хіменес-Браво