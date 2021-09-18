Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фаршированого перцю у паніруванні.

Він оприлюднив відео, в якому показав покрокове приготування не лише смачного, а й трендового рецепту із сучасної мережі TikTok.

Інгредієнти:

Перець болгарський червоний – 1 шт

Перець болгарський жовтий – 1 шт

Перець болгарський зелений – 1 шт

Куряче філе – 300 г

Томати черрі – 60 г

Маслини – 40 г

Цибуля червона – 30 г

Орегано – 2 г

Чебрець – 2 г

Сир моцарела – 80 г

Яйця – 3 шт

Борошно – 100 г

Панірувальні сухарі – 150 г

Томатний соус – 100 г;

Петрушка – 20 г

Сіль, перець.

Приготування:

Перці потрібно зачистити і запанірувати в борошні, яйці і сухарях. Потім запекти в духовці при 180 градусів, 10 хвилин. Обсмажити куряче філе. Додати розмарин, чебрець, червону цибулю і смажити до готовності. Додати томати черрі, порізані навпіл, маслини і томатний соус. Все приправити сіллю і перцем. Фаршируємо перці, зверху розподіляємо сир і запікаємо при 190 градусах, 5 хвилин. Зверху посипаємо нарізаною свіжою петрушкою.

Раніше Ектор Хіменес-Браво ділився відеорецептом дерунів із м’ясом. Деруни є традиційною українською стравою, проте їх люблять у всьому світі.

Кулінар показав класичний та легкий у приготуванні рецепт, який стане у пригоді кожній господині.

Фото: Ектор Хіменес-Браво