Український шеф-кухар і суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом солоних сирників.
Кулінар опублікував відео в Instagram з простим рецептом сирників – чудовим сніданком на кожен день для всієї родини. Потрібні інгредієнти можна знайти на будь-якій кухні.
Інгредієнти:
- Сир 300 г.
- Жовток 2 шт.
- Сир чеддер 20 г.
- Пармезан 20 г.
- Дрібка солі
- Дрібка цукру
- Борошно 5 г.
Приготування:
- Сир потрібно перетерти крізь сито, додати чеддер, сіль і цукор, борошно і два жовтки.
- Перемішати отриману масу, а потім сформувати з неї сирники.
- Помістити сирники на 15 хв у морозилку.
- Витягти заморожені сирники з морозильної камери та відправити їх на сковорідку — смажити по 1 хв з кожного боку.
- Додатково відправляємо в духовку на 5 хв.
Щоб здивувати гостей або близьких, можна прикрасити готові ласощі кінзою і помідорами — це додасть страві кольору і зробить її смачнішою.
Сирники — одна з улюблених страв українців. Основою рецепта завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.
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