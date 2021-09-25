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Як приготувати солоні сирники – простий рецепт ідеального сніданку

25 Вересня, 07:00 Микола Олефіренко
Сырники

Український шеф-кухар і суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом солоних сирників.

Кулінар опублікував відео в Instagram з простим рецептом сирників – чудовим сніданком на кожен день для всієї родини. Потрібні інгредієнти можна знайти на будь-якій кухні.

Інгредієнти:

  • Сир 300 г.
  • Жовток 2 шт.
  • Сир чеддер 20 г.
  • Пармезан 20 г.
  • Дрібка солі
  • Дрібка цукру
  • Борошно 5 г.

Приготування:

  1. Сир потрібно перетерти крізь сито, додати чеддер, сіль і цукор, борошно і два жовтки.
  2. Перемішати отриману масу, а потім сформувати з неї сирники.
  3. Помістити сирники на 15 хв у морозилку.
  4. Витягти заморожені сирники з морозильної камери та відправити їх на сковорідку — смажити по 1 хв з кожного боку.
  5. Додатково відправляємо в духовку на 5 хв.

Щоб здивувати гостей або близьких, можна прикрасити готові ласощі кінзою і помідорами — це додасть страві кольору і зробить її смачнішою.

Сирники — одна з улюблених страв українців. Основою рецепта завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився відеорецептом фаршированих перців. За допомогою порад кулінара кожен охочий зможе приготувати смачні перці в паніруванні, фаршировані м’ясом курки, оливками, помідорами чері та червоною цибулею.

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