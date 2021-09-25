Український шеф-кухар і суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився простим рецептом солоних сирників.

Кулінар опублікував відео в Instagram з простим рецептом сирників – чудовим сніданком на кожен день для всієї родини. Потрібні інгредієнти можна знайти на будь-якій кухні.

Інгредієнти:

Сир 300 г.

Жовток 2 шт.

Сир чеддер 20 г.

Пармезан 20 г.

Дрібка солі

Дрібка цукру

Борошно 5 г.

Приготування:

Сир потрібно перетерти крізь сито, додати чеддер, сіль і цукор, борошно і два жовтки. Перемішати отриману масу, а потім сформувати з неї сирники. Помістити сирники на 15 хв у морозилку. Витягти заморожені сирники з морозильної камери та відправити їх на сковорідку — смажити по 1 хв з кожного боку. Додатково відправляємо в духовку на 5 хв.

Щоб здивувати гостей або близьких, можна прикрасити готові ласощі кінзою і помідорами — це додасть страві кольору і зробить її смачнішою.

Сирники — одна з улюблених страв українців. Основою рецепта завжди є сир, який ретельно віджимають і протирають крізь сито або блендером. У справжні сирники майже не потрібно додавати борошна — це показник правильного вибору сиру.

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