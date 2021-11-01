Чорна п’ятниця у 2021 році розпочнеться 26 листопада. В більшості магазинів вона триватиме три дні – до 29 числа. Однак у деяких завершиться наприкінці місяця – 30 листопада.

Традиційно початок знижок припадає опівночі з четверга на п’ятницю.

Чорну п’ятницю чекають із нетерпінням у всьому світі, адже саме тоді магазини пропонують товари за зниженими цінами. Це хороша можливість придбати щось необхідне з величезною знижкою.

Як правило, акція поширюється на різні категорії товарів – від одягу до техніки. Магазини пропонують знижки до 80%. Крім того, для здійснення покупки немає необхідності йти до торгових центрів, багато брендів запропонують максимально вигідні ціни на своїх сайтах. Однак через сильний наплив людей сервери іноді не витримують.

Краще заздалегідь визначиться із покупкою, щоб цілеспрямовано знати, що хочеш придбати на Чорну п’ятницю. Оскільки в найбільший сезон розпродажів у магазинах величезна кількість людей, а товарів часом не вистачає.

Чорна п’ятниця прийшла до нас із Америки. Щороку дата її початку відрізняється, оскільки вона настає після американського Дня подяки, який щороку припадає на четвертий четвер листопада.

Традиція влаштовувати тотальні розпродажі в Чорну п’ятницю почалася ще у ХІХ столітті. Одне з трактувань говорить, що спочатку в цю назву вкладався зовсім інший зміст. Воно описувало затори на дорогах, що утворювалися після Дня подяки.