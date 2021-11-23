Незабаром розпочнеться період найбільших знижок у році – Чорна п’ятниця. У більшості магазинів вона стартує 26 листопада та триватиме до 29 числа.

На старт різдвяного розпродажу чекають у всьому світі, оскільки в цей період можна придбати те, про що давно мріяли, але за меншу ціну. Як заощадити на покупках у Чорну п’ятницю 2021 і не витратити зайвого – далі в матеріалі.

Найголовніше – визначитися з товаром, щоб під час розпродажу не бігали очі і ви знали, що конкретно хочете придбати. Складіть приблизний перелік необхідних речей.

У більшості магазинів, особливо техніки, знижки поширюються на великі товари – телевізори, смартфони, ноутбуки, побутову техніку тощо. Тому економія на них у 20-50% суттєво позначиться на вашому гаманці.

Брендові магазини одягу також пропонують вигідні знижки, особливо актуальним є верхній одяг і тепле взуття. Придивіться заздалегідь до того, що вам подобається, щоб у Чорну п’ятницю встигнути оформити покупку на потрібний товар.

Необхідно знати умови придбання акційних товарів. Якщо це інтернет-магазин, дізнайтеся всі подробиці стосовно купівлі та терміни доставки, можливість повернення товару чи інші пропозиції, які додатково до знижок допоможуть заощадити, наприклад, промокоди, кешбеки.

Промоніторте ціни та порівняйте з іншими магазинами, наприклад, на Hotline. Не всі українські продавці пропонують вигідні знижки. Є й ті, хто спеціально перед Чорною п’ятницею підвищує цінник та зменшує його до звичайного під час розпродажу.

Будьте уважні і не кидайтеся на великі знижки. Спершу перевірте правдивість акаунта-магазину. У період Чорної п’ятниці активізуються шахраї. Тож ви ризикуєте не лише не заощадити на покупці, а й опинитися в мінусі.

У Чорну п’ятницю краще купувати великі товари, оскільки порівняно з незначними дрібними придбаннями, ви відчуєте суттєву економію.

Детальніше про те, що таке Чорна п’ятниця і коли її проводять в Україні в 2021 році – читайте на Фактах ICTV.