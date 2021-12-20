2021 рік добігає кінця, тож усі прагнуть знати, яким же буде наступний. Хочеться вірити, що 2022 рік Водяного Тигра стане кращим за рік Щура або Свині.

До речі, експерти із феншуй це підтверджують. Вони наголошують, що для впевнених у собі людей рік буде дуже хорошим.

Експерти рекомендують: аби примножити удачу, потрібно пильнувати за розташування меблів у оселі. У цьому питанні прислуховуватись краще не до порад дизайнерів, а до фахівців, що займаються вивченням вітру та води.

Саме так перекладаєься з китайської загадкове слово феншуй. Що ж робити, аби у 2022 році все було за феншуй, дізнавалися Факти ICTV.

Де ставити ялинку

Головним атрибутом у кожній оселі є пишна зелена ялинка. Виявляється, що ставити її, де заманеться, не можна, принаймні так говорить феншуй.

Кожного року існують певні заборонні місця для цього новорічного атрибуту. Так звані “сектори занепокоєння”. Вони можуть принести серйозні проблеми у ваше життя.

Цьогоріч ялинка є особливим активізатором енергій. На ній завжди блищать вогники та гірлянди. Для того, аби увімкнути позитивні вібрації, експертка по феншуй Вікторія Хілініч радить ставити ялинку на схід чи південний схід.

– Наступного року найщасливішими секторами – напрямками сторін світу будуть схід та південний схід. Тому там треба створити яскраву, блискучу активність. Бажано ставити ялинку саме там. Вам пощастило, якщо вхід у вашу оселю теж на сході або південному сході. На вас чекатиме нова хвиля можливостей і вдалих змін.

У жодному разі не можна ставити ялинку на північному сході чи південному заході. У 2022-му ці напрямки пов’язані з неконтрольованістю ситуації. Якщо в цих місцях у вас розташовані дерев’яні та зелені предмети, Вікторія радить їх прибрати.

– Цього року на південному заході перебуває “зірка хвороби”. Тому приберіть все пов’язане з елементами дерева. Аби в новому році мати міцне здоров’я, повісьте там шість китайських монет, перев’язаних червоною ниткою, або поставте металеву мисочку з водою.

Що готувати

Виявляється, феншуй – це не жарти. Не там ялинку встановили – лихо на себе накликали. Але однією ялинкою у новорічну ніч ситий не будеш.

У рік Водяного Тигра із стравами можна розгулятися. Експерти із феншуй зазначають: не має значення, що стоятиме у вас на столі – риба, м’ясо чи овочі. Тигр – тварина, яка їсть усе.

Єдине, якщо ви хочете примножити достаток, на столі, за китайським повір’ям, мають бути страви п’яти стихій, каже Вікторія.

– Ми звикли ставити на стіл 12 страв, а в Китаї ставлять за п’ятьма елементами. Є п’ять елементів, на яких побудований увесь всесвіт, усі вони різних кольорів. Червоний – вогонь. Зелений – це рослини. Жовтий – земля. Синій – вода. Білий – метал. Тому вмикайте фантазію. Можна натерти хрону чи зробити страву з буряків. Жовтий салат Мімоза теж підійде.

Що вдягати

Допоки різдвяні страви не встигли вплинути на вашу фігуру, час обрати святковий одяг. Звісно, з огляду на феншуй і тут є свої правила.

Аби новорічний гардероб був доречним, у китайському вченні орієнтуються на енергію року. Експерти наголошують: у рік Водяного, або, як ще його називають, Чорного Тигра, головні кольори – зелений та чорний.

– Чорний та зелений – це головні кольори року. Також щасливими цього року будуть елементи вогню чи металу. Відповідно, вогонь – це червоний або помаранчевий колір, а метал – білий і золотий. Вони принесуть удачу та додадуть гармонійний баланс.

Якщо хочете привернути силу Тигра, за новорічний стіл сідайте у зеленому або чорному одязі. Якщо ж маєте намір збагатитися – обирайте золотий чи червоний відтінки.

Як прикрасити оселю на Новий рік за феншуй

Але відтінки червоного та золотого можуть як користь принести, так і лихо покликати, додає Вікторія.

– 2022 року в центрі кожного астрологічного будинку є комбінація, яка вказує на те, що бажано не починати нове будівництво або робити капітальний ремонт. І ця комбінація пов’язана із енергіями числа 5, з енергіями землі. Тому слід прибрати із центру оселі всі предмети червоного чи жовтого кольорів. Вогонь посилює цю комбінацію. Якщо це не відкорегувати, багато планів може несподівано зірватись, – наголошує Вікторія.

Вікторія радить дуже простий спосіб правильного декорування дому у рік Водяного Тигра. У центрі оселі поставте стіл, а на нього – металеву миску або круглий предмет кольору металік. З погляду феншуй метал заспокоює бурхливі енергії.

Яким буде Новий рік

Головний образ Нового року – Тигр, який потрапив у воду. Він прагне до свободи, чинить опір даній ситуації. Це дух борця. За словами експертів із феншуй, люди цього року стануть більш агресивними одне до одного.

– Тигр вступає в бійку заради бійки. Це єдиний із усіх знаків, спроможний на це. Пощастить цього року тим, у кого є сила волі. Уявіть, що ви тигр, вас кинули у воду. Треба тренуватися, ставати більш витривалим. На тих, хто працюватиме над собою, не лінуватиметься, чекає успішний рік.

Важким рік буде для тих, хто звик плисти за течією. У 2022 році необхідно чітко знати, чого хочеш, поважати та захищати себе. Ще рік Тигра пов’язаний із раптовими змінами, додає Вікторія Хілініч.

– Люди стануть подорожувати, Covid-19 буде більше взятий під контроль. Може бути економічний підйом у всьому світі. Але ж не треба забувати, що рік Водяного Тигра пов’язаний із водою. І впродовж 2022-го можуть спостерігатися природні катаклізми: наводнення чи землетруси, – прогнозує Хілініч.

Однак все-таки можна зітхнути з полегшенням, бо для українців наступний рік мине, так би мовити, за феншуй. У людей будуть усі умови для просування в роботі та громадській діяльності.

Також можна розраховувати на максимальний успіх при переїзді у інші міста або країни, вдало вирішити питання із спадком.

Та не слід забувати, що лише ви контролюєте своє життя та власні рішення. Сильна карма господаря року Водяного Тигра може тільки підштовхнути вас до нових звершень, все інше залежить від вас!