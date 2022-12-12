Ялинка — головний символ Нового року, прикраса цього свята. Її декорування стало чудовою новорічною традицією для багатьох сімей. Цей звичай особливо корисний для дітей, бо розвиває в них творчість та креативне мислення. Як прикрасити ялинку на Новий рік 2023, дізнайтеся в матеріалі.

Куди поставити ялинку

Спочатку треба визначитися з місцем, в якому стоятиме дерево. Якщо приміщення велике — вічнозелену красуню можна розташувати в центрі; якщо місця, навпаки, не вистачає — поставте її в кутку кімнати. Для вибору найкращого місця нам знадобиться східна техніка фен-шуй.

Як розмістити ялинку за фен-шуєм

Тут все залежить від ваших намірів.

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Якщо ви хотіли б багато подорожувати наступного року, а також знайти вірних друзів та приємні знайомства , ідеальним варіантом для розташування святкового дерева стане північно-східна сторона кімнати;

якщо ваша ціль — знайти кохання або покращити свої стосунки , то ставте ялинку в південно-західний куток;

якщо ви бажаєте покращити фінансову ситуацію в сім’ї — сміливо обирайте південно-східну стіну;

якщо потрібне взаєморозуміння в родині — розташуйте ялинку в східній стороні;

а от якщо головною ціллю є здоров’я — слід обрати центр кімнати.

Зверніть увагу на те, що дерево має бути трохи вищим за середнє, а його верхівка не має торкатися стелі.

Кольори для декору новорічної ялинки 2023

Цьогоріч ялинку можна прикрашати в золотистих, блакитних або чорних відтінках, бо символом Нового року 2023 є Чорний Кролик. Білий та синій кольори також можуть допомогти вам покликати удачу в новому році.

Якщо ви не любите яскравих кольорів, то можете використати прикраси кольору шампань.

Декорувати ялинку можна в різних стилях. Це може бути ретро — варто лише дістати радянські іграшки, що залишилися у батьків та бабусь із дідусями.

Стиль кантрі. Для нього підійдуть хенд-мейд іграшки та сніжинки, власноруч зроблене імбирне печиво, навіть ваші старі фотографії, конверти — все, до чого ви могли докласти руку та що серцю миле, щоби ви могли почуватися затишно.

Екостиль. Якщо вам подобаються прикраси натурального походження, то цей стиль для вас. Прикрасами можуть слугувати палички кориці або ванілі, засушені кільця апельсинів чи інших цитрусових, справжні шишки, жолуді чи каштани, дерев’яні іграшки. До речі, прикрасивши таким чином свою ялинку, можна не боятися, що ваш кіт щось зламає, як це може статися зі звичними новорічними кульками та іншими скляними прикрасами.

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Звісно, можна прикрасити ялинку й просто так, як усі звикли — з безліччю блискучого дощику та мішури, скляних кульок.

Проте сильно перевантажувати дерево іграшками не рекомендується.