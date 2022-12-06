Зимові свята вже на порозі, тож саме час наповнювати свій дім затишком. Оригінальний декор — головна складова казкової атмосфери, тож проявіть увесь свій креатив.

Факти ICTV підготували для вас найкращі ідеї для прикрашання кімнати на Новий рік, аби ваша оселя стала справжнім новорічним царством.

Пам’ятайте про те, що головний символ 2023-го року — Чорний Водяний Кролик, тож не ігноруйте його вподобання. Кролик любить вишуканість у всьому й спокійні, наближені до природних кольори.

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Тому не використовуйте занадто яскраві елементи для декору. Найкращим варіантом будуть пастельні відтінки, що елегантно доповнять будь-який інтер’єр. Особливу увагу зверніть на зелений, рожевий, блакитний, чорний та золотий кольори.

Без гірлянд неможливо уявити Новий рік, тож сміливо використовуйте їх для декору будь-чого. Вогниками можна прикрасити і ялинку, і підвіконня, і стіл, і навіть нудний сірий диван.

Якщо ж вам не подобаються класичні гірлянди зі світлодіодами, можна самостійно зробити гірлянду з чого завгодно. Наприклад, зі штучних ялинкових гілок, з шишок, з картонних фігурок різних форм, ватних сфер, що виглядатимуть як маленькі грудки снігу. Дайте волю своїй фантазії.

Альтернативою гірляндам можуть стати свічки, особливо в наш час. Під час выдключення світла вони додаватимуть особливої атмосфери навіть порожній кімнаті.

До речі, ви також можете зробити вишукані новорічні підсвічники своїми руками. Для цього достатньо взяти великий келих для вина, покласти в нього маленькі кульки для ялинки, конфеті, блискітки, паєтки й поставити келих так, щоб ніжка опинилась угорі.

На пласку частину перевернутого келиха поставте свічку й насолоджуйтеся новим елементом декору, для створення якого вам знадобилося не більше 5 хвилин.

Пусті стіни кімнати можна прикрасити різноманітними композиціями. Ялинка з гірлянди — традиційний варіант. Робити її дуже просто: візьміть достатньо довгу гірлянду й за допомогою скотчу прикріпіть її до стіни так, аби утворились трикутники.

Ще один зручний і простий спосіб прикрасити стіну — спеціальні наклейки у формі кульок, ялинок, зірочок, сніжинок, що не пошкодять ваші шпалери. Знайти такі наклейки можна у будь-якому магазині з товарами для дому.

Вікна також не слід залишати без уваги. прикрасити їх можна власноруч створеними сніжинками з зубної пасти. Для цього вам знадобиться вирізаний трафарет (його можна знайти в інтернеті й роздрукувати або ж намалювати самостійно), щітка й зубна паста.

Щільно притисніть трафарет до вікна, наберіть трохи пасти на щітку й пальцями проводьте по щетинках так, аби бризки пасти летіли на трафарет.

У результаті ви отримаєте неймовірний ефект засніжених фігур на вашому вікні, які ви зможете з легкістю витерти за допомогою води в будь-який момент.

Зробити новорічною можна навіть люстру. За допомогою атласних стрічок підвісьте на неї кульки, шишки або ж паперові фігурки. Здалеку буде здаватися, що фігурки витають у повітрі.

На двері ми всі звикли вішати вінок з гілок ялинки, проте цей традиційний предмет декору можна зробити оригінальнішим. Для виготовлення кола використайте новорічні кульки, шишки, картонні фігурки, нитки чи навіть бантики зі стрічок.

Усі поверхні в кімнаті теж потрібно задекорувати. Для цього можна зробити композиції своїми руками, або ж придбати готові. Для хендмейд-декору вам знадобляться ваза, сухі гілочки, стрічки, шишки та ялинкові іграшки.

Гілки помістіть у вазу й за допомогою стрічок прив’яжіть до них усі прикраси. До речі, додатково композицію можна прикрасити штучним снігом.

Ще один простий варіант декору для поверхні — кругла ємність із кульками. У вазу для ще більш казкового ефекту можна покласти невелику гірлянду з тонких дротів.

Камін — символ зимового затишку й тепла, а щоб прикрасити його, можна використати декоративні шкарпетки для подарунків, свічки, гілки ялинки, великі банти й дощик.

Нехай ваша кімната буде надзвичайно атмосферною й затишною на Новий рік 2023, а теплі спогади про свято зігріватимуть вас упродовж усього року!