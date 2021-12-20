2021 год подходит к концу, и все жаждут узнать, каким же будет следующий. Хочется верить, что 2022 год Водяного Тигра будет лучше, чем год Крысы или Свиньи.

Кстати, эксперты по фэншуй это подтверждают. Они отмечают, что для уверенных в себе людей год будет очень хорошим.

Эксперты рекомендуют: чтобы приумножить удачу, надо следить за расположением мебели в доме. В этом вопросе лучше прислушиваться не к советам дизайнеров, а к специалистам, занимающимся изучением ветра и воды.

Именно так переводится с китайского загадочное слово фэншуй. Что же делать, чтобы в 2022 году все было по фэншуй, узнавали Факты ICTV.

Где ставить елку

Главным атрибутом в каждом доме является пышная зеленая елка. Оказывается, что ставить ее, где вздумается, нельзя, так говорит фэншуй.

Каждый год существуют определенные места-табу для этого новогоднего атрибута. Так называемые “секторы беспокойства”. Они могут принести серьезные проблемы в вашу жизнь.

В этом году елка является особым активизатором энергий. На ней всегда блестят огоньки и гирлянды. Для того, чтобы включить положительные вибрации, эксперт по фэншуй Виктория Хилинич советует ставить елку на восток или юго-восток.

— В следующем году самыми счастливыми секторами — направлениями сторон света будут восток и юго-восток. Поэтому там надо создать яркую, блестящую активность. Желательно там ставить елку. Вам повезло, если вход в ваш дом тоже на востоке или юго-востоке. Вас ждет новая волна возможностей и удачных перемен.

Ни в коем случае нельзя ставить елку на северо-востоке или юго-западе. В 2022-м эти направления связаны с неконтролируемостью ситуации. Если в этих местах у вас находятся деревянные и зеленые предметы, Виктория советует их убрать.

— В этом году на юго-западе находится “звезда болезни”. Поэтому уберите все, что связано с элементами дерева. Чтобы в новом году иметь крепкое здоровье, повесьте там шесть китайских монет, перевязанных красной нитью, или поставьте металлическую мисочку с водой, — рекомендует Виктория.

Что готовить

Оказывается, фэншуй — это не шутки. Не там елку поставил — беду на себя накликал. Но одной елкой сыт не будешь.

В год Водяного Тигра с блюдами разгуляться можно. Эксперты по фэншуй отмечают: не имеет значения, что будет стоять у вас на столе — рыба, мясо или овощи. Тигр — это животное, которое ест все.

Единственное, если вы хотите приумножить достаток, на столе, по китайскому поверью, должны стоять блюда пяти стихий, говорит Виктория.

— Мы привыкли ставить на стол 12 блюд, а в Китае их ставят по пяти элементам. Есть пять элементов, на которых построена вся вселенная, все они разных цветов. Красный — огонь. Зеленый — растения. Желтый — земля. Синий — вода. Белый — металл. Поэтому включайте фантазию. Можно натереть хрен или сделать блюдо из свеклы. Желтый салат Мимоза тоже подойдет.

Что надевать

Пока рождественские блюда не успели повлиять на вашу фигуру, время выбрать праздничную одежду. Конечно, с точки зрения фэншуй и здесь есть свои правила.

Чтобы новогодний гардероб был уместным, в китайском учении ориентируются на энергию года. Эксперты отмечают: в год Водяного, или, как еще его называют, Черного Тигра, главные цвета – зеленый и черный.

— Черный и зеленый – это главные цвета года. Также счастливыми в этом году будут элементы огня либо металла. Соответственно, огонь – это красный или оранжевый цвет, а металл – белый и золотой. Они принесут удачу и придадут гармоничный баланс.

Если хотите призвать силу Тигра, за новогодний стол садитесь в зеленой или черной одежде. Если же намерены обогатиться – выбирайте золотой либо красный оттенки.

Как украсить дом на Новый год по феншуй

Но оттенки красного и золотого могут и как пользу принести, так и беду позвать, добавляет Виктория.

— В 2022 году в центре каждого астрологического дома есть комбинация, указывающая на то, что желательно не начинать новое строительство или делать капитальный ремонт. Комбинация связана с энергиями числа 5, с энергиями земли. Поэтому следует убрать из центральной точки дома все предметы красного или желтого цветов. Огонь усиливает силу комбинацию. Если это не откорректировать, много планов может сорваться неожиданным образом, — отмечает Виктория.

Она советует очень простой способ правильного декорирования дома в год Водяного Тигра. В центре дома поставьте стол, а на него — металлическую миску или круглый предмет цвета металлик. С точки зрения фэншуй металл успокаивает бурные энергии.

Каким будет Новый год

Главный образ Нового года — Тигр, попавший в воду. Он стремится к свободе, сопротивляется данной ситуации. Это дух борца. По словам экспертов по фэншуй, люди в этом году станут более агрессивными друг к другу.

— Тигр вступает в драку ради драки. Это единственный из всех знаков, способный на это. Повезет в этом году тем, у кого есть сила воли. Представьте, что вы тигр, вас бросили в воду. Надо тренироваться, становиться более выносливым. Тех, кто будет работать над собой и не лениться, ждет успешный год.

Тяжелым год будет для тех, кто привык плыть по течению. В 2022 году необходимо четко знать, чего хочешь, уважать и защищать себя. Еще год Тигра связан с внезапными изменениями, добавляет Виктория Хилинич.

— Люди станут путешествовать, Covid-19 будет больше взят под контроль. Может быть экономический подъем по всему миру. Но ведь не надо забывать, что год Водяного Тигра связан с водой. И в течение 2022-го могут наблюдаться природные катаклизмы: наводнения или землетрясения, — прогнозирует Хилинич.

Но все же можно вздохнуть с облегчением, потому что для украинцев следующий год пройдет, так сказать, по фэншуй. У людей будут все условия для продвижения в работе и общественной деятельности.

Также можно рассчитывать на максимальный успех при переезде в другие города или страны, удачно решить вопрос с наследством. Но не стоит забывать, что только вы контролируете свою жизнь и собственные решения. Сильная карма хозяина года Водяного Тигра может лишь подтолкнуть вас к новым свершениям — все остальное зависит от вас!