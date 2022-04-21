Як зробити опару на паску – рецепт

Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів і води чи молока, у деяких випадках ще додають цукор. Її використовують для приготування тіста на дрожжах і робити її побтрібно перед тим, як ви плануєте замісити тісто.
Що із продуктів треба для приготування опари:
- Вода – 450 мл
- Пшеничне борошно – 1 кг
- Сухі дріжджі – 10 г
- Цукор – 2 ст. л.
Як приготувати опару для дріжджового тіста
Змішайте теплу воду, вона повинна бути десь 28-30 градусів, дріжжі, борошно та цукор. Борошна має бути стільки, щоб опара нагадувала за консинстенцією тісло для оладків. Залиште її для бродіння десь на чотири з половиною години. Після цього ви можете продовжувати готувати тісто.
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