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Як зробити опару на паску – рецепт

21 Квітня 2022, 17:13
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
як зробити опару
Джерело: Pixabay

Опара — це рідке тісто, яке складається з борошна, дріжджів і води чи молока, у деяких випадках ще додають цукор. Її використовують для приготування тіста на дрожжах і робити її побтрібно перед тим, як ви плануєте замісити тісто.

Що із продуктів треба для приготування опари:

  • Вода – 450 мл
  • Пшеничне борошно – 1 кг
  • Сухі дріжджі – 10 г
  • Цукор – 2 ст. л.

Як приготувати опару для дріжджового тіста

Змішайте теплу воду, вона повинна бути десь 28-30 градусів, дріжжі, борошно та цукор. Борошна має бути стільки, щоб опара нагадувала за консинстенцією тісло для оладків. Залиште її для бродіння десь на чотири з половиною години. Після цього ви можете продовжувати готувати тісто.

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