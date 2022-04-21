Опара – это жидкое тесто, состоящее из муки, дрожжей и воды или молока, в некоторых случаях еще добавляют сахар. Ее используют для приготовления теста на дрожжах и делать ее нужно перед тем, как вы планируете замесить тесто.

Что из продуктов нужно для приготовления опары:

Вода – 450 мл

Пшеничная мука – 1 кг

Сухие дрожжи – 10 г

Сахар – 2 ст. л.

Как приготовить опару для дрожжевого теста

Смешайте теплую воду, она должна быть где-то 28-30 градусов, дрожжи, муку и сахар. Муки должно быть столько, чтобы опара напоминала по консинстенции тело для оладий. Оставьте ее для брожения на четыре с половиной часа. После этого вы можете продолжать готовить тесто.

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