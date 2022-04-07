Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі.

Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.

Інгрідієнти:

пшеничне борошно – 600 г

сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г

кефір – 250 мл

вершкове масло – 100 г

олія – 1 ст.л.

яйця – 2 шт.

сметана – 50 мл

цукор – 120 г

сіль – 5 г

ванілін – 10 г

родзинки або цукати – 50 г

Як приготувати паску на кефірі з дріжджами:

Просіваємо борошно. Змішуємо борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін. В окремій мисці збиваємо яйця, додаємо до них кефір і сметану. З’єднуємо борошно та яйця, добре перемішуємо. Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додаємо сюди ж олію. Вимішуємо тісто до еластичності. Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Залишаємо його на 2 години. Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки чи цукати і ще раз вимішуємо. Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

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Вважається, що пекти паски та фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер (21 квітня), після генерального прибирання.

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