Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі.
Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.
Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.
Інгрідієнти:
- пшеничне борошно – 600 г
- сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г
- кефір – 250 мл
- вершкове масло – 100 г
- олія – 1 ст.л.
- яйця – 2 шт.
- сметана – 50 мл
- цукор – 120 г
- сіль – 5 г
- ванілін – 10 г
- родзинки або цукати – 50 г
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Як приготувати паску на кефірі з дріжджами:
- Просіваємо борошно.
- Змішуємо борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін.
- В окремій мисці збиваємо яйця, додаємо до них кефір і сметану.
- З’єднуємо борошно та яйця, добре перемішуємо.
- Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додаємо сюди ж олію.
- Вимішуємо тісто до еластичності.
- Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Залишаємо його на 2 години.
- Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки чи цукати і ще раз вимішуємо.
- Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.
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Вважається, що пекти паски та фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер (21 квітня), після генерального прибирання.
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