Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

Перевірений рецепт паски на кефірі з дріжджами

7 Квітня 2022, 07:30
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Перевірений рецепт паски на кефірі з дріжджами
Джерело: Pixabay

Перед Великоднем господині часто шукають рецепт паски на кефірі.

Воно і зрозуміло: паска на кефірі – це перевірений роками рецепт, за яким тісто виходить легким і м’яким.

Факти ICTV підготували для вас простий рецепт паски на кефірі з дріжджами. На її приготування у вас піде близько чотирьох годин.

Інгрідієнти:

  • пшеничне борошно – 600 г
  • сухі швидкорозчинні дріжджі – 11 г
  • кефір – 250 мл
  • вершкове масло – 100 г
  • олія – 1 ст.л.
  • яйця – 2 шт.
  • сметана – 50 мл
  • цукор – 120 г
  • сіль – 5 г
  • ванілін – 10 г
  • родзинки або цукати – 50 г
Читайте також:
Перевірений рецепт паски на кефірі з дріжджамиЯк зробити дріжджі в домашніх умовах – три рецепти

Як приготувати паску на кефірі з дріжджами:

  1. Просіваємо борошно.
  2. Змішуємо борошно, дріжджі, цукор, дрібку солі та ванілін.
  3. В окремій мисці збиваємо яйця, додаємо до них кефір і сметану.
  4. З’єднуємо борошно та яйця, добре перемішуємо.
  5. Додаємо в тісто вершкове масло кімнатної температури, попередньо нарізане кубиками. Додаємо сюди ж олію.
  6. Вимішуємо тісто до еластичності.
  7. Кладемо тісто в каструлю і накриваємо рушником. Залишаємо його на 2 години.
  8. Після того, як тісто підійде, додаємо в нього родзинки чи цукати і ще раз вимішуємо.
  9. Розкладаємо тісто по формах і ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

Великдень 2022 християни східного обряду святкуватимуть 24 квітня.

Вважається, що пекти паски та фарбувати яйця потрібно в Чистий четвер (21 квітня), після генерального прибирання.

Ми підготували рецепт олександрійської паски, яка не кришиться при нарізанні та миттєво тане в роті.

Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь