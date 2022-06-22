Як зробити мийний засіб для посудомийної машини

Посудомийна машина, мабуть, один із найкращих винаходів сучасності. Адже вона заощаджує час, який ви витрачали на те, щоб вимити весь брудний посуд. Посудомийна машина досить добре справляється зі своїм завданням очистити посуд. Однак значну роль тут відіграє мийний засіб, який ви будете використовувати.

На ринку зараз є досить широкий вибір мийних засобів, але середня ціна дійсно якісного продукту – 150-250 грн. До того ж усі ринкові мийні засоби складаються з хімічних речовин, які не завжди приносять користь нашому організмові. Наприклад, до їх складу належать ПАРи (поверхнево-активні речовини), кислоти, ароматизатори тощо. Часте вживання цих речових шкодить нашому організмові, тому в такому випадку краще витратити трохи свого часу й зробити мийний засіб для посудомийної машини самостійно. Насправді, сам процес виготовлення неважкий і складається з доступних продуктів.

Тому сьогодні ми підготували кілька способів виготовлення мийних засобів у домашніх умовах.

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Мийний засіб із соди

Сода – один із найкращих очищаючих засобів, вживання якого в невеликих кількостях не шкодить організмові. Сода також чудово підійде для миття посуду, адже вона не дряпає посуд і не псує емаль.

Як виготовити мийний засіб на основі соди:

1 чайну ложку соди розчинити в 1 склянці води. Перемішуємо соду протягом 30 секунд, поки не утвориться однорідна каламутна рідина. Тоді до рідини, що утворилися, додаємо трохи перекису водню (1-1,5 ч. л.). Перед використанням у посудомийній машині варто додати 2 ч. л. харчової солі, щоб засіб став дещо густішим. Такий мийний засіб чудово впорається з пригорілим посудом та жиром. Однак його рекомендується використовувати якомога швидше після виготовлення, адже він складається з натуральних речовин.

Таблетки для посудомийної машини

Таблетки – найзручніший варіант мийного засобу для посудомийної машини. Їх вистачає надовго, до того ж вони чудово справляються з забрудненнями. Ви можете їх виготовити й самостійно в домашніх умовах, для цього вам потрібно:

До 8 чайних ложок дитячого порошку (0+, використовуємо саме дитячий порошок, щоб засіб вийшов менш агресивним і не шкодив емалі) додаємо 2 ложки соди. Тоді додаємо 0, 2 засобу для миття посуду і розбавляємо невеликою кількістю фільтрованої води. В результаті повинна вийти в’язка консистенція, з якої ви можете зробити таблетки будь-якої необхідної вам форми. Такі таблетки для посудомийної машини справляються з забрудненнями за температури до 40 градусів. Не забудьте, що після миття посуду таблетками варто прополоскати посуд чистою водою.

Мийний засіб на основі лимонної кислоти

Іще одним зручним рецептом виготовлення саморобного мийного засобу є засіб на основі лимонної кислоти. Для цього нам необхідні такі інгредієнти:

Сода – 200 г

Сульфат натрію – 500 г

Лимонна кислота – 100 г

Всі інгредієнти перемішуємо в одній посудині й розбавляємо невеликою кількістю води. З отриманого порошку можна також створити таблетки, які пізніше будете використовувати для посудомийної машини. Такий засіб теж чудово впорається з різними забрудненнями, однак зберігати його можна довше. Також пам’ятайте, що під час виготовлення таблеток не варто робити їх надто великими, щоб вони помістилися в необхідний відсік.

Саморобний мийний засіб є набагато економнішим та кориснішим для використання, тому рекомендуємо спробувати один із наведених вище рецептів – можливо, один із них значно полегшить вашу рутину.