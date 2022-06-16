Якісно помиті вікна – завдання не з легких, особливо якщо ви живете в багатоповерховому будинку. Багато хто миє їх двічі на рік – в холодну пору року і теплу, тому пил та бруд, що осідають на них, стають не простими суперниками.

Купувати мийний засіб не обов’язково, оскільки його можна зробити своїми руками. Головне – дотримуватися рекомендацій і він дасть не гірший результат, ніж побутова хімія.

Як зробити мийний засіб своїми руками – в матеріалі.

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Мийний засіб для вікон із лимоном

Для виготовлення такого засобу потрібен свіжий лимонний сік чи кислота. Розводимо одне до одного з водою та добре перемішуємо.

В результаті – отримуємо ефективний очищувальний засіб та лимонний запах у будинку.

Мийний засіб для вікон із оцтом

Необхідно взяти дві столові ложки оцту, половину чайної ложки рідкого чи господарського мила і розбавити з двома склянками води.

Ретельно перемішати і нанести на скло, після – добре промити вікна, сполоснути водою та витерти.

Мийний засіб для вікон із нашатирним спиртом

Готується з розрахунку – одна столова ложка на одну склянку води. Робіть стільки, скільки вам потрібно.

Такий засіб підійде не тільки для скла, а й для дзеркал, світильників, люстр.