Деякі домашні засоби для миття посуду можуть бути ефективнішими. Ми зібрали список засобів, які можна використовувати для миття посуду.

Сода. Вона безпечна для здоров’я, надає посуду блиску та знезаражує його. Її можна використовувати для чищення столових приладів, каструль, сковорідок та іншого посуду.

Але пам’ятайте, що сода має невеликий абразив, який може залишати подряпини.

Лимонна кислота чудово підходить для видалення накипу в чайнику. Для цього потрібно взяти 2 столові ложки кислоти, залити водою та залишити на ніч.

Потім потрібно вилити розчин і добре промити чайник. Такий спосіб підійде як для звичайних, так і для електричних чайників.

Оцет допоможе відмити їжу, що пригоріла до каструлі або сковорідки. Крім того, він видаляє жир.

Гірчиця також добре видаляє жир із посуду. Насипте трохи порошку на посуд або губку, протріть її і змийте водою.

Мильний розчин господарського мила. Для цього мило потрібно потерти та розбавити теплою водою.

Ефірна олія відмінно дезінфікує посуд, вбиває мікроби та віруси. Її можна додавати в звичайний мийний засіб або мильний розчин. Найкраще використовувати ефірну олію чайного дерева, евкаліпта, апельсина або м’яти.

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