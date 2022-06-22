Посудомоечная машина, пожалуй, одно из лучших изобретений современности. Ведь она экономит время, которое вы тратили на то, чтобы вымыть всю грязную посуду. Посудомоечная машина достаточно хорошо справляется со своей задачей очистить посуду. Однако, значительную роль здесь играет моющее средство, которое вы используете.

На рынке сейчас достаточно широкий выбор моющих средств, однако средняя цена действительно качественного продукта — 150-250 грн. К тому же, все рыночные моющие средства состоят из химических веществ, которые не всегда приносят пользу нашему организму. Например, к их составу относятся ПАВы (поверхностно-активные вещества), кислоты, ароматизаторы и т.д. Частое употребление этих веществ вредит нашему организму, поэтому в таком случае лучше потратить немного своего времени и сделать моющее средство для посудомоечной машины самостоятельно. На самом деле, сам процесс изготовления не тяжелый и состоит из доступных продуктов.

Поэтому сегодня мы подготовили несколько способов изготовления моющих средств в домашних условиях.

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Моющее средство из соды

Сода – одно из лучших очищающих средств, употребление которого в небольших количествах не вредит организму. Сода также отлично подойдет для мытья посуды, ведь она не царапает посуду и не портит эмаль.

Как изготовить моющее средство на основе соды:

1 чайную ложку соды растворить в 1 стакане воды. Перемешиваем соду в течение 30 секунд, пока не образуется однородная мутная жидкость. Тогда к образовавшейся жидкости добавляем немного перекиси водорода (1-1,5 ч. л.). Перед использованием в посудомоечной машине следует добавить 2 чайные ложки пищевой соли, чтобы средство стало более густым. Такое моющее средство отлично справится с пригоревшей посудой и жиром. Однако его рекомендуется использовать как можно скорее после изготовления, ведь оно состоит из натуральных веществ.

Таблетки для посудомоечной машины

Таблетки – самый удобный вариант моющего средства для посудомоечной машины. Их хватает надолго, к тому же они прекрасно справляются с загрязнениями. Вы можете их изготовить и самостоятельно в домашних условиях, для этого вам нужно:

К 8 чайным ложкам детского порошка (0+, используем именно детский порошок, чтобы средство получилось менее агрессивным и не вредило эмали) добавляем 2 ложки соды. Тогда добавляем 0,2 средства для мытья посуды и разбавляем небольшим количеством отфильтрованной воды. В результате должна получиться вязкая консистенция, из которой вы можете сделать таблетки любой необходимой вам формы. Такие таблетки для посудомоечной машины справляются с загрязнениями при температуре до 40 градусов. Не забудьте, что после мытья посуды таблетками следует прополоскать посуду чистой водой.

Моющее средство на основе лимонной кислоты

Еще одним удобным рецептом изготовления самодельного моющего средства является средство на основе лимонной кислоты. Для этого нам необходимы следующие ингредиенты:

Сода – 200 г

Сульфат натрия – 500 г

Лимонная кислота – 100 г

Все ингредиенты перемешиваем в одном сосуде и разбавляем небольшим количеством воды. Из полученного порошка можно также создать таблетки, которые позже можно использовать для посудомоечной машины. Такое средство тоже прекрасно справится с разными загрязнениями, однако хранить его можно дольше. Только помните, что при изготовлении таблеток не стоит делать их слишком большими, чтобы они поместились в необходимый отсек.

Самодельное моющее средство намного более экономно и полезно для использования, поэтому рекомендуем попробовать один из приведенных выше рецептов – возможно, какой-то из них значительно облегчит вашу рутину.