Авокадо – корисний і смачний фрукт, доступний у кожному магазині. Проте стиглі авокадо вже за кілька днів темніють і псуються. Для того, щоб довше насолоджуватися фруктом, його можна заморозити.

Через свою текстуру авокадо витримує холод протягом довгого часу.

Як заморозити авокадо – розповідають Факти ICTV.

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Як заморозити авокадо цілим

Щоб заморозити авокадо цілим, ретельно промийте шкірку під водою і просушіть.

Загорніть фрукт у харчову плівку.

Помістіть у пластиковий або багаторазовий пакет і покладіть у морозильну камеру.

Як заморозити розрізаний авокадо

Приберіть кісточку і обприскайте авокадо лимонним соком з обох боків.

Загорніть у харчову плівку.

Перекладіть у пакет і покладіть в морозильну камеру.

Цей варіант також підійде для заморозки пюре з авокадо.