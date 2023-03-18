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Як заморозити авокадо і для чого це потрібно

18 Березня 2023, 15:15
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Авокадо

Авокадо – корисний і смачний фрукт, доступний у кожному магазині. Проте стиглі авокадо вже за кілька днів темніють і псуються. Для того, щоб довше насолоджуватися фруктом, його можна заморозити.

Через свою текстуру авокадо витримує холод протягом довгого часу.

Як заморозити авокадо – розповідають Факти ICTV.

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Як заморозити авокадо цілим

  • Щоб заморозити авокадо цілим, ретельно промийте шкірку під водою і просушіть.
  • Загорніть фрукт у харчову плівку.
  • Помістіть у пластиковий або багаторазовий пакет і покладіть у морозильну камеру.

Як заморозити розрізаний авокадо

  • Приберіть кісточку і обприскайте авокадо лимонним соком з обох боків.
  • Загорніть у харчову плівку.
  • Перекладіть у пакет і покладіть в морозильну камеру.

Цей варіант також підійде для заморозки пюре з авокадо.

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