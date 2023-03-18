Авокадо – корисний і смачний фрукт, доступний у кожному магазині. Проте стиглі авокадо вже за кілька днів темніють і псуються. Для того, щоб довше насолоджуватися фруктом, його можна заморозити.
Через свою текстуру авокадо витримує холод протягом довгого часу.
Як заморозити авокадо – розповідають Факти ICTV.
Зараз дивляться
Читайте: Як виростити авокадо
Як заморозити авокадо цілим
- Щоб заморозити авокадо цілим, ретельно промийте шкірку під водою і просушіть.
- Загорніть фрукт у харчову плівку.
- Помістіть у пластиковий або багаторазовий пакет і покладіть у морозильну камеру.
Як заморозити розрізаний авокадо
- Приберіть кісточку і обприскайте авокадо лимонним соком з обох боків.
- Загорніть у харчову плівку.
- Перекладіть у пакет і покладіть в морозильну камеру.
Цей варіант також підійде для заморозки пюре з авокадо.
Читайте також:Як правильно зберігати авокадо після розрізання – поради