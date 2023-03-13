Авокадо – фрукт, який походить із Центральної Америки та Мексики. Він має безліч корисних властивостей та незамінних жирів. Тому цей екзотичний фрукт швидко набув популярності у всьому світі.

Сьогодні знайти авокадо можна в будь-якому продуктовому магазині. Його споживають як окрему страву або ж додають до різних салатів чи тостів. Але після розрізання авокадо втрачає свій насичений зелений колір і темніє.

Факти ICTV дізнавалися, як правильно зберігати авокадо після розрізання, аби фрукт не темнів та довше залишався свіжим.

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Щоб не темнів: як зберігати авокадо після розрізання

На жаль, в магазинах авокадо продають не зовсім стиглими. Тобто після купівлі потрібно залишити фрукт на кілька днів, аби він достигав.

Після того, як авокадо достигне, зберігати його краще в холодильнику. Там він буде довше залишатися стиглим та не псуватиметься!

– Зверніть увагу, що в холодильнику стиглий авокадо може зберігатися близько трьох-чотирьох днів.

Любителі цього екзотичного фрукта знають, що після розрізання авокадо починає темніти. Але потемніння фрукта не є ознакою псування, це просто відбувається природний процес – м’якоть вступає у хімічну реакцію з киснем.

Аби зберегти колір та свіжість вже розрізаного авокадо, не потрібно виймати з нього кісточку.

Також можна скористатися секретними інгредієнтами, які блокуватимуть процес потемніння. У цьому вам допоможуть:

лимонний сік (чи сік лайма);

столовий оцет.

Що треба зробити:

Змастіть обидві половинки авокадо лимонним або лаймовим соком (якщо їх немає, використайте звичайний столовий оцет). Щільно складіть разом. Загорніть у харчову плівку та зберігайте у холодильнику.

Якщо одну половинку фрукта ви вже зʼїли, тоді змастіть лимонним соком чи столовим оцтом іншу половинку та загорніть її у харчову плівку.

Є ще один метод ефективного зберігання – оливкова олія. Її потрібно нанести на залишки авокадо тонким шаром. Олія стане надійною перепоною для повітря. Рекомендується додатково загорнути половину авокадо в харчову плівку й потім помістити в контейнер.

Також трапляються випадки, коли ви купили авокадо, але після розрізання зрозуміли, що він не стиглий. Аби зберегти свіжість фрукта та дати йому достигнути:

Змастіть обидві половинки авокадо лимонним соком. Складіть їх разом та загорніть у харчову плівку (зверху ще можна загорнути у фольгу). Залиште авокадо за кімнатної температури на кілька днів. Коли фрукт достигне, можете його зʼїсти чи зберігати в холодильнику ще кілька днів.

Де варто зберігати авокадо

Нестиглий фрукт найкраще зберігати за кімнатної температури у темному місці. Для швидшого достигання можна загорнути авокадо у фольгу.

Тримайте авокадо якомога далі від стиглих екзотичних фруктів (наприклад, від бананів), оскільки поряд із ними воно не зберігатиметься так довго.

Після того, як авокадо достигне, його можна перемістити у холодильник на полицю до інших овочів та зелені. Там фрукт може пролежати ще кілька днів!