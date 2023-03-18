Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Как заморозить авокадо и для чего это нужно

18 марта 2023, 15:15
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Авокадо

Авокадо — полезный и вкусный фрукт, который доступен в каждом магазине. Однако спелые авокадо уже через несколько дней темнеют и портятся. Для того, чтобы дольше наслаждаться фруктом, его можно заморозить.

Из-за своей текстуры авокадо выдерживает холод в течение долгого времени.

Как заморозить авокадо – рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Читайте: Как вырастить авокадо

Как заморозить авокадо целым

  • Чтобы заморозить авокадо целым, тщательно промойте кожуру под водой и просушите.
  • Заверните фрукт в пищевую пленку.
  • Поместите в пластиковый или многоразовый пакет и положите в морозильную камеру.

Как заморозить разрезанный авокадо

  • Уберите косточку и опрыскайте авокадо лимонным соком с двух сторон.
  • Заверните в пищевую пленку.
  • Поместите в пакет и положите в морозильную камеру.

Этот вариант также подойдет для заморозки пюре из авокадо.

Читайте также:
АвокадоКак правильно хранить авокадо после разрезания – советы

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь