Авокадо — полезный и вкусный фрукт, который доступен в каждом магазине. Однако спелые авокадо уже через несколько дней темнеют и портятся. Для того, чтобы дольше наслаждаться фруктом, его можно заморозить.

Из-за своей текстуры авокадо выдерживает холод в течение долгого времени.

Как заморозить авокадо – рассказывают Факты ICTV.

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Как заморозить авокадо целым

Чтобы заморозить авокадо целым, тщательно промойте кожуру под водой и просушите.

Заверните фрукт в пищевую пленку.

Поместите в пластиковый или многоразовый пакет и положите в морозильную камеру.

Как заморозить разрезанный авокадо

Уберите косточку и опрыскайте авокадо лимонным соком с двух сторон.

Заверните в пищевую пленку.

Поместите в пакет и положите в морозильную камеру.

Этот вариант также подойдет для заморозки пюре из авокадо.