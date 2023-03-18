Авокадо — полезный и вкусный фрукт, который доступен в каждом магазине. Однако спелые авокадо уже через несколько дней темнеют и портятся. Для того, чтобы дольше наслаждаться фруктом, его можно заморозить.
Из-за своей текстуры авокадо выдерживает холод в течение долгого времени.
Как заморозить авокадо – рассказывают Факты ICTV.
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Как заморозить авокадо целым
- Чтобы заморозить авокадо целым, тщательно промойте кожуру под водой и просушите.
- Заверните фрукт в пищевую пленку.
- Поместите в пластиковый или многоразовый пакет и положите в морозильную камеру.
Как заморозить разрезанный авокадо
- Уберите косточку и опрыскайте авокадо лимонным соком с двух сторон.
- Заверните в пищевую пленку.
- Поместите в пакет и положите в морозильную камеру.
Этот вариант также подойдет для заморозки пюре из авокадо.
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