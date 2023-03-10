Авокадо – екзотичний фрукт, що швидко набув популярності через свої корисні властивості. Ці плоди мають безліч незамінних жирів і багаті на вітамінно-мінеральний склад.

Окрім цього, авокадо має лікувальні властивості, зокрема сприяє загоєнню шкіри, знижує втому і дратівливість, багатий на антиоксиданти, що захищають клітини від старіння, і навіть корисний при захворюваннях серця.

Фрукт доступний в кожному продуктовому магазині. Але, на жаль, не завжди на полицях можна знайти авокадо в ідеальному стані та за приємною ціною. Тому сьогодні фудблогери активно почали вирощувати плоди вдома.

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Особливості вирощування авокадо

Отримати повноцінний плід авокадо буде досить проблематично. В природі воно сягає 20 м у висоту, водночас вдома може вирости не більше 3 м.

Але трапляються випадки, коли рослина починає активно рости і тоді потребує пересадки у відкрити ґрунт. Самі плоди можуть з’явитись лише за декілька років.

Щойно дерево почне проростати, воно матиме не дуже привабливий вигляд, тому може здатись, що процес пішов неправильно.

Правильний вибір плоду

Для посадки вам потрібно купити стиглий плід.

Придавіть фрукт пальцями з обох боків і відпустіть. Якщо після натискання плід повертається у початкову форму – він стиглий.

Кріплення плодоніжки у стиглого авокадо завжди світло-коричневого відтінку, а у перестиглого – темний.

Велика кількість чорних плям може свідчити про те, що авокадо псується.

Якщо ж ви не знайшли стиглий фрукт, то краще купити недозрілий і покласти на декілька днів в паперовий пакет разом з яблуками чи бананами. Тоді він зможе дозріти.

Пророщування кісточки авокадо

Перший спосіб

Витягніть кісточку авокадо та промийте її теплою водою.

Шилом або ножем зробіть отвори (від двох до чотирьох) глибиною не більше 2-3 мм.

В дірочки, вістрям усередину, вставте зубочистки.

В окрему посудину налийте воду.

Помістіть кісточку так, щоб тупий кінець торкався води, а отвори, в які вставлені зубочистки, залишались сухими.

Вода має покривати 1/3 кісточки.

Весь час, поки плід проростає, стежте за рівнем води і за потребою підливайте.

Перемістіть плід на сонячне місце. Коли авокадо проросте на 3-4 см, його необхідно висадити в ґрунт приблизно на половину довжини.

Другий спосіб

На дно горщика помістіть дренажний матеріал (дрібні камені, керамзит тощо).

Засипте ґрунт.

Неочищену кісточку помістіть в ґрунт тупим кінцем так, щоб її третина залишилася над поверхнею. Не потрібно закопувати кісточку – тоді плід просто зіпсується.

Поливайте її один раз на тиждень і вже через три-чотири тижні проросте паросток.

Третій спосіб

Очистіть кісточку і помістіть у вузьку склянку з водою, залишивши 1/3 над поверхнею.

Після проростання кореня пересадіть у горщик.

Як доглядати за пересадженим авокадо

Авокадо – екзотична рослина, якій необхідне тепло та якісне освітлення.

Поливати плід варто фільтрованою теплою водою: взимку – 1-2 рази на тиждень, а влітку кожні 3-4 дні.

Підтримуйте вологість повітря навколо рослини: регулярно обприскуйте саджанець і ґрунт.

Використовуйте мінеральні добрива: 1-2 рази на місяць.

Першу пересадку проведіть після того, як рослина досягне 15 см. Продовжуйте пересаджувати майбутнє дерево стабільно раз на рік. Найкращий час для цього – кінець лютого.

Як вибрати горщик для авокадо

Для авокадо підійдуть керамічні або пластикові горщики, що мають дренажні отвори на дні. На першому етапі росту достатньо горщика із глибиною до 15 см.

Щоразу після пересадження рослини використовуйте горщик, що на декілька сантиметрів більший і глибший за попередній.