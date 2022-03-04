Наразі на території України відбувається масова евакуація мирних жителів. Багато біженців пересуваються на авто, що часто створює затори та інші проблеми на дорогах.

У таких ситуаціях потрібно дотримуватися правил, як треба пересуватися на транспорті за умов масової евакуації.

Так, через суцільний потік транспорту у попутному напрямку водій дуже швидко втомлюється. При можливості водіям рекомендується змінюватися кожні дві години.

Варто врахувати, що величезна кількість автомобілів рухаються зустрічною, об’їжджаючи затори. З появою зустрічного транспорту вони намагаються вклинитися в основний потік. У цих випадках необхідно вчасно маневрувати та гальмувати, щоб уникнути ДТП.

На дорогах часто зустрічаються і ті, хто обганяє потік узбіччям – вони уповільнюють швидкість всіх авто. У цих випадках потрібно стежити не лише за дорожнім полотном, а й за його межами.

Також потрібно бути уважним через недосвідчених водіїв. У критичній ситуації вони можуть спричинити ДТП. Аналогічно і зі старим транспортом, який схильний до ламання. Несправності в потоці можуть утворити величезний затор.

Нагадаємо, що для столичних водіїв запровадили заборону на використання смуги громадського транспорту. Так, автомобілі водіїв, які користуються смугою ГТ, автоматично вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.